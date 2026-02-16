Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον υποδέχθηκε η αγορά την είδηση ότι η Uber ετοιμάζεται να εισέλθει στην ελληνική αγορά του delivery μέσα στο 2026 (προφανώς μέσω του βραχίονα Uber Eats).

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του αμερικάνικου κολοσσού, η Ελλάδα έχει περιληφθεί στο πλάνο επέκτασης σε 7 νέες ευρωπαϊκές αγορές έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις και κάποιοι αναρωτιούνται πως ακριβώς θα ξεδιπλωθεί το σχέδιο ανάπτυξης.

Και αυτό γιατί η χώρα μας δεν είναι μια… παρθένα αγορά στον τομέα του online delivery. Αντίθετα, είναι μια ώριμη αγορά, με παίκτες που έχουν επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να διευρύνουν το πελατολόγιό τους.

Το efood, η Wolt και το BOX έχουν ήδη οικοδομήσει ισχυρά δίκτυα, έχουν εκπαιδεύσει τον καταναλωτή και – κυρίως – έχουν διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο κατανάλωσης.

Η Uber και η αγορά του delivery

Η πρώτη ανάλυση είναι ότι η αμερικάνικη εταιρεία δεν έρχεται να δημιουργήσει νέα ζήτηση, αλλά να πάρει μερίδιο από την υφιστάμενη πίτα. Το delivery φαγητού στην Ελλάδα δεν είναι πια μια συμπληρωματική δραστηριότητα των εστιατορίων. Είναι ένα αυτόνομο οικοσύστημα, με δεκάδες χιλιάδες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και εκατομμύρια παραγγελίες τον μήνα.

Η αγορά έτοιμου φαγητού και καφέ μέσω delivery κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συνολικό τζίρο (συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών delivery) που προσεγγίζει ή ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Το efood, υπό την Delivery Hero, διατηρεί ηγετική θέση με πάνω από 20.000 συνεργάτες. Η Wolt, μετά την εξαγορά της από την DoorDash, διαθέτει την οικονομική ισχύ ενός παγκόσμιου κολοσσού. Και το BOX, με τη στήριξη της Cosmote, αξιοποιεί το τηλεπικοινωνιακό οικοσύστημα και τη βάση πελατών του.

Το ατού της Uber

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των FT, η Uber σκοπεύει να αξιοποιήσει το γεγονός πως είναι μια εδραιωμένη πλατφόρμα μετακίνησης, logistics και συνδρομητικών υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξεκινά από το μηδέν. Διαθέτει ήδη χρήστες, οδηγούς, δεδομένα και – κυρίως – μια εφαρμογή που βρίσκεται εγκατεστημένη σε πολλά κινητά.

Ο πελάτης που χρησιμοποιεί την Uber για μετακινήσεις εκτιμάται ότι μπορεί πιο εύκολα να παραγγείλει και φαγητό. Η συνδρομή Uber One μπορεί να προσφέρει εκπτώσεις και στα δύο.

Η πίεση στις προμήθειες

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η κάθε νέα είσοδος δημιουργεί πίεση στις προμήθειες. Τα εστιατόρια αποκτούν περισσότερες επιλογές και οι διανομείς περισσότερες πλατφόρμες. Και οι ισορροπίες επαναπροσδιορίζονται. Οι πλατφόρμες δεν ανταγωνίζονται μόνο για τον πελάτη, αλλά ανταγωνίζονται για το ποιος θα ελέγξει το δίκτυο.

Οι υπάρχοντες παίκτες

Το efood, η Wolt και το BOX έχουν ήδη επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για να εδραιώσουν τη θέση τους. Διαθέτουν υποδομές, προγράμματα συνδρομής και ισχυρή αναγνωρισιμότητα. Και, κυρίως, διαθέτουν εμπειρία. Η είσοδος της Uber εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως καταλύτης και θα επιταχύνει τις επενδύσεις.

Θεωρείται δεδομένο ότι θα ενισχύσει τις προσφορές και θα συμπιέσει τα περιθώρια. Με άλλα λόγια, θα κάνει την αγορά πιο ανταγωνιστική – και πιο ακριβή για τους ίδιους τους παίκτες.

