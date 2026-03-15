Από όλες τις τελετές απονομής που παρακολουθώ κάθε χρόνο, τα Academy Awards έχουν πάντα μια ιδιαίτερη γοητεία. Είναι εκείνο το βράδυ που η λάμψη του Χόλιγουντ συναντά την πιο απλή απόλαυση στο σπίτι: χαμηλωμένα φώτα, μια μεγάλη οθόνη, λίγη αγωνία για το ποιος θα ανοίξει τον σωστό φάκελο και φυσικά ένα μεγάλο μπολ γεμάτο ποπ κορν που εξαφανίζεται πριν καν φτάσουμε στις μεγάλες κατηγορίες.

Μερικοί φίλοι το παίρνουν πολύ σοβαρά: στρώνουν κόκκινο χαλί στο σαλόνι, οργανώνουν ψηφοφορίες για τους νικητές και εμφανίζονται με dress code black tie. Εγώ προτιμώ μια πιο αυθεντικά κινηματογραφική εκδοχή της βραδιάς: άνετα ρούχα, καλό σασπένς και κάτι τραγανό να τσιμπολογάς όσο η κάμερα κάνει τα καθιερωμένα κοντινά στους υποψήφιους που περιμένουν να ακούσουν το όνομά τους.

Φέτος η βραδιά των Academy Awards διαμορφώνεται ως μια από τις πιο συναρπαστικές της τελευταίας δεκαετίας, με το «One Battle After Another» να ξεχωρίζει ως το ξεκάθαρο φαβορί για το Καλύτερη Ταινία, χάρη σε μια σειρά σημαντικών νικών στα βραβεία παραγωγών και κριτικών που παραδοσιακά προϊδεάζουν για νίκη στην κύρια κατηγορία. Δυνατός ανταγωνισμός έρχεται από το «Sinners», που με ρεκόρ 16 υποψηφιοτήτων έχει γίνει θέμα συζήτησης ανάμεσα σε όλους τους κινηματογραφόφιλους, ενώ η ιστορική «Hamnet» και το «Marty Supreme» συνεχίζουν να εμφανίζονται σε πολλές προβλέψεις ως σοβαρές απειλές για εκπλήξεις και ανατροπές.

Στις ερμηνείες, η χρονιά είναι εξίσου δυνατή. Για τον Α’ Ανδρικό Ρόλο, ο Timothée Chalamet με το «Marty Supreme» κρατά ισχυρό πλεονέκτημα στις προβλέψεις, ενώ ο Michael B. Jordan για το «Sinners» και ο Leonardo DiCaprio για το «One Battle After Another» εμφανίζονται σταθερά στις κορυφαίες επιλογές.

Στην Α’ Γυναικείο Ρόλο, η Jessie Buckley θεωρείται σχεδόν βέβαιη νικήτρια για την ερμηνεία της στο «Hamnet», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή υποστήριξη κριτικών και στοιχηματικών αγορών.

Όλα αυτά είναι βέβαια πολύ ωραία, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς: καμία κινηματογραφική αγωνία δεν αντέχεται χωρίς κάτι να μασουλάς. Και εδώ έρχεται το αληθινό μυστικό μιας σωστής βραδιάς Όσκαρ: ποπ κορν φτιαγμένα από την αρχή.

Γιατί όσο βολικά κι αν είναι τα σακουλάκια του φούρνου μικροκυμάτων, η γεύση τους δεν συγκρίνεται με εκείνη των φρέσκων ποπ κορν που σκάνε μέσα σε στην κατσαρόλα. Είναι πιο τραγανά, πιο αρωματικά και, ίσως επειδή χρειάζονται λίγη περισσότερη προσοχή και αγάπη, μοιάζουν να έχουν κάτι από τη μαγεία του σινεμά.

Η βασική συνταγή για τέλεια ποπ κορν

Υλικά

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

½ φλιτζάνι καλαμπόκι για ποπ κορν

αλάτι

Εκτέλεση

Ζεστάνετε μια βαριά κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά για περίπου 1–2 λεπτά. Προσθέστε το ελαιόλαδο και αμέσως μετά το καλαμπόκι. Σκεπάστε την κατσαρόλα με καπάκι. Ανακινείτε ελαφρά την κατσαρόλα κάθε λίγα δευτερόλεπτα ώστε να μη καούν οι κόκκοι. Μέσα σε λίγα λεπτά θα αρχίσει το γνώριμο ποπ–ποπ–ποπ. Όταν οι ήχοι αραιώσουν, αποσύρετε από τη φωτιά και αδειάστε τα ποπ κορν σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέστε αλάτι όσο είναι ακόμη ζεστά και ανακατέψτε καλά.

Από εκεί και πέρα ξεκινά η πραγματική διασκέδαση. Μπορείτε να μείνετε στην κλασική εκδοχή με λίγο βούτυρο ή να πειραματιστείτε με πιο «οσκαρικές» πινελιές: cheddar, σοκολάτα και καραμέλα, αν θέλετε κάτι γλυκό για τα δραματικά φινάλε της βραδιάς.

Γιατί τελικά η βραδιά των Όσκαρ είναι λίγο σαν τα ποπ κορν, κανείς δεν ξέρει ποιο θα σκάσει πιο εντυπωσιακά.

Ποπ κορν με τυρί τσένταρ (Cheddar)

Υλικά

½ φλιτζάνι καλαμπόκι για ποπ κορν

4 κ.σ. λάδι

¾ φλιτζάνι τσένταρ, τριμμένο

4–5 κ.σ. ανάλατο βούτυρο, λιωμένο

Αλάτι

Εκτέλεση

Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 175°C Σε μια κατσαρόλα με βαρύ πάτο βάζετε το λάδι και το καλαμπόκι σε δυνατή φωτιά αφού έχετε σκεπάσει με αλουμινόχαρτο ή καπάκι. Όταν ξεκινήσει το σκάσιμο, χαμηλώνετε τη φωτιά σε μέτρια-υψηλή και κουνάτε την κατσαρόλα μερικές φορές ώστε οι κόκκοι να μετακινηθούν. Μετά από 1–2 λεπτά ή όταν το σκάσιμο αρχίσει να επιβραδύνει, κατεβάζετε την κατσαρόλα από τη φωτιά και ρίχνετε αμέσως το ποπ κορν σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτετε το λιωμένο βούτυρο και αλάτι και ανακατεύετε καλά ώστε να καλυφθεί ομοιόμορφα όλο το ποπ κορν. Απλώνετε το ποπ κορν σε ένα μεγάλο ταψί, που έχετε στρώσει αντικολλητικό χαρτί, φροντίζοντας να μην υπάρχουν κενά για να μην πέφτει το τυρί ανάμεσα στους κόκκους. Πασπαλίζετε με το τριμμένο τσένταρ (δεν χρειάζεται να ανακατέψουμε) και ψήνετε για 2–3 λεπτά ή μέχρι να λιώσει.

Ποπ κορν με μαύρη σοκολάτα και θαλασσινό αλάτι

Υλικά

1 κ.σ. ηλιέλαιο

70 γρ. καλαμπόκι για ποπ κορν (περίπου 1/3 φλιτζανιού)

115 γρ. καλής ποιότητας μαύρη σοκολάτα, ψιλοκομμένη

¾ κ.γ. ψιλό θαλασσινό αλάτι

Εκτέλεση

Σε μια μεσαία κατσαρόλα βάζετε το λάδι με το καλαμπόκι, σκεπάζετε με αλουμινόχαρτο ή καπάκι και ανοίγετε το μάτι σε υψηλή θερμοκρασία Ανακινείτε ελαφρά για να απλωθούν οι κόκκοι στον πάτο. Όσο σκάει το ποπ κορν, κουνάτε περιστασιακά την κατσαρόλα για να μην καεί. Όταν το σκάσιμο αραιώσει και ακούγεται περίπου κάθε 2–3 δευτερόλεπτα, αποσύρετε από τη φωτιά. Αδειάζετε το ποπ κορν σε ένα μεγάλο μπολ και αφαιρείτε όσους κόκκους δεν άνοιξαν ή έχουν ανοίξει μερικώς. Στρώνετε ένα ταψί με λαδόκολλα και το αφήνετε στην άκρη. Λιώνετε την σοκολάτα σε μπεν μαρί προσθέτοντας το ½ κ.γ. από το αλάτι. Ρίχνετε αμέσως τη λιωμένη σοκολάτα πάνω στο ποπ κορν και ανακατεύετε όσο το δυνατόν καλύτερα ώστε να καλυφθούν τα περισσότερα κομμάτια. Απλώνετε το ποπ κορν στο ταψί σε μία στρώση και πασπαλίζετε με το υπόλοιπο ¼ κ.γ. αλάτι. Αφήνετε σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να σκληρύνει η σοκολάτα, περίπου 1 ώρα.

Διατηρείται σε αεροστεγές δοχείο για έως 3 ημέρες αν βέβαια προλάβει να μείνει τίποτα!

Καραμελωμένο ποπ κορν (Caramel Popcorn)

Υλικά

8 φλιτζάνια ποπ κορν

6 κ.σ. βούτυρο

1½ φλιτζάνι καστανή ζάχαρη

6 κ.σ. μέλι

¼ κ.γ. αλάτι

¼ κ.γ. μαγειρική σόδα

¾ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση

Ρυθμίζετε τον φούρνο στους 100°C (200°F) και στρώνετε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Απλώνετε το φρεσκοψημένο ποπ κορν ομοιόμορφα στο ταψί. Σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι, λιώνετε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά. Μόλις λιώσει, προσθέτετε την καστανή ζάχαρη, το μέλι και το αλάτι, ανακατεύοντας μέχρι να ομογενοποιηθούν. Αφήνετε να πάρει βράση σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας περιστασιακά. Μόλις αρχίσει να βράζει απαλά, σιγοβράζετε για 2 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς. Αποσύρετε από τη φωτιά και προσθέτετε τη μαγειρική σόδα και τη βανίλια. Η καραμέλα θα αφρίσει ελαφρώς. Ρίχνετε την καραμέλα πάνω στο ποπ κορν και ανακατεύετε απαλά με μια σπάτουλα ώστε να καλυφθεί ομοιόμορφα. Ψήνετε στο φούρνο για 45 λεπτά στους 100°C, ανακατεύοντας κάθε 15 λεπτά ώστε η καραμέλα να καλύψει όλα τα κομμάτια ομοιόμορφα.

Αφού κρυώσει, φυλάτε το καραμελωμένο ποπ κορν σε αεροστεγές δοχείο σε θερμοκρασία δωματίου για 2–3 εβδομάδες.