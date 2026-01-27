Ακόμη κι αν έχετε μέρες να πάτε στο σούπερ μάρκετ, φροντίστε τουλάχιστον να έχετε αβγά στο ψυγείο. Αν ναι, την ώρα που αρχίζει το στομάχι να διαμαρτύρεται και τα παιδιά να γκρινιάζουν ότι θέλουν κάτι να φάνε (και γρήγορα, παρακαλώ!), ρίξτε στο τραπέζι το υπερ-ατού που έχει σώσει ολόκληρες οικογένειες: την ομελέτα!

Δεν μιλάμε όμως για μια τυχαία ομελέτα, δυο αβγά απλώς χτυπημένα με λίγο αλατοπίπερο -άντε και μια χούφτα τυρί τριμμένο. Μπορεί ακόμη κι αυτό το πιάτο να κάνει τη δουλειά του και να υπάρχουν ακόμη και στιγμές που το αναζητάμε μέσα στην απλότητά του, όμως εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό.

Η ομελέτα είναι ένας λευκός καμβάς που σου επιτρέπει να δημιουργήσεις με ό,τι υλικά έχεις στη διάθεσή σου, να εξαντλήσεις τη φαντασία σου και -κυρίως- να χορτάσεις πολλά στόματα με λίγες μόνο κινήσεις. Κι εμείς δεν σας προτείνουμε μία μόνο αλλά τέσσερις διαφορετικές, εξίσου απολαυστικές και χορταστικές, για να διαλέξετε εκείνη που σας ταιριάζει περισσότερο ή -γιατί όχι;- να φτιάξετε μία για κάθε μέλος της οικογένειας.

Γαλλική γεμιστή με αρωματική κρέμα τυριού

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος μαγειρέματος: 8΄-10΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 1 μερίδα

Για την ομελέτα

2 αβγά

1 κ.σ. γάλα ή κρέμα γάλακτος

1 κ.σ. βούτυρο

Αλάτι

Λευκό πιπέρι και για το σερβίρισμα

Για την αρωματική κρέμα τυριού

3 κ.σ. τυρί κρέμα

1-2 κ.σ. κρέμα γάλακτος

1 κ.σ. σχοινόπρασο ψιλοκομμένο

Λίγο ξύσμα λεμονιού

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Για το σερβίρισμα

Πατατάκια με γεύση sour cream

Λίγο σχοινόπρασο ψιλοκομμένο

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε σε ένα μπολ όλα τα υλικά για την αρωματική κρέμα τυριού μέχρι να ομογενοποιηθούν. Αφήνουμε το μείγμα στην άκρη.

Χτυπάμε τα αβγά με το γάλα, λίγο αλάτι και λευκό πιπέρι μέχρι να αποκτήσουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά και ρίχνουμε το βούτυρο. Μόλις λιώσει, προσθέτουμε το μείγμα των αβγών. Όταν αρχίσει να πήζει, ανακινούμε ελαφρά το τηγάνι ώστε να ψηθεί περιμετρικά η ομελέτα, αλλά το κέντρο της να παραμείνει κρεμώδες.

Απλώνουμε στη μισή επιφάνειά της την αρωματική κρέμα τυριού που φτιάξαμε. Έπειτα, διπλώνουμε προσεκτικά την ομελέτα δίνοντάς της το κλασικό γαλλικό σχήμα μισοφέγγαρου και την αφήνουμε στο τηγάνι για 30-40 δευτερόλεπτα ακόμα.

Μεταφέρουμε προσεκτικά την ομελέτα σε πιάτο – το εσωτερικό της πρέπει να παραμένει ζουμερό και μεταξένιο. Σερβίρουμε πασπαλίζοντας με πατατάκια για έξτρα τραγανότητα και ψιλοκομμένο σχοινόπρασο.

Με πατάτες, φρέσκα κρεμμυδάκια, πιπεριές, ντοματίνια και φέτα

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος μαγειρέματος: 20-25΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 1 μερίδα

2 αβγά

1 μικρή πατάτα σε λεπτές ροδέλες ή μικρούς κύβους

5-6 ντοματίνια κομμένα στη μέση

1 φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο

1/2 πορτοκαλί πιπεριά σε λεπτές λωρίδες

40-50 γρ. φέτα θρυμματισμένη

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Αποξηραμένη ρίγανη ή θυμάρι (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C στις αντιστάσεις. Ζεσταίνουμε ένα μαντεμένιο τηγάνι σε μέτρια φωτιά και προσθέτουμε το ελαιόλαδο. Μόλις κάψει, σοτάρουμε τις πατάτες για 5-7 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν λίγο χρώμα. Προσθέτουμε την πιπεριά και το φρέσκο κρεμμυδάκι και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 1-2 λεπτά ακόμα. Χαμηλώνουμε την ένταση της εστίας, προσθέτουμε τα ντοματίνια και αλατοπιπερώνουμε ελαφρά.

Χτυπάμε σε ένα μπολ τα αβγά με λίγο αλάτι και πιπέρι και τα ρίχνουμε στο τηγάνι, κουνώντας ελαφρά το σκεύος για να απλωθούν σε όλη την επιφάνειά του. Πασπαλίζουμε με τη φέτα και, αν θέλουμε, με λίγη ρίγανη ή θυμάρι.

Μεταφέρουμε το τηγάνι στο φούρνο και ψήνουμε για 12-15 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθεί η ομελέτα και να ροδίσει ελαφρά. Τη βγάζουμε από το φούρνο, την αφήνουμε να σταθεί για 1-2 λεπτά και σερβίρουμε κατευθείαν από το τηγάνι.

Μυστικό: Το μαντεμένιο σκεύος κρατάει θερμοκρασία, οπότε η ομελέτα συνεχίζει να ψήνεται και εκτός φούρνου. Γι’ αυτό, αν θέλουμε να είναι ζουμερή, δεν την παραψήνουμε.

Αφράτη σαν σουφλέ

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄

Χρόνος μαγειρέματος: 10΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 2 μερίδες

4 αβγά χωρισμένα σε κρόκους και ασπράδια

2 κ.σ. γάλα ή κρέμα γάλακτος

30 γρ. βούτυρο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Λίγο τριμμένο τυρί ή μυρωδικά ψιλοκομμένα για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση

Χτυπάμε σε ένα μπολ τα ασπράδια με μία πρέζα αλάτι, να γίνουν μια σφιχτή μαρέγκα. Ανακατεύουμε σε άλλο μπολ τους κρόκους με το γάλα (ή την κρέμα γάλακτος), αλάτι και πιπέρι. Ενσωματώνουμε απαλά τη μαρέγκα στο μείγμα των κρόκων κάνοντας κυκλικές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω, ώστε να διατηρηθεί ο όγκος του αβγού.

Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε χαμηλή φωτιά και ρίχνουμε το βούτυρο. Μόλις λιώσει, προσθέτουμε το μείγμα των αβγών, σκεπάζουμε με καπάκι και μαγειρεύουμε για 8-10 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να σταθεροποιηθεί.

Διπλώνουμε απαλά την ομελέτα και τη σερβίρουμε αμέσως, πασπαλίζοντας, αν θέλουμε, με λίγο τριμμένο τυρί και ψιλοκομμένα μυρωδικά. Την απολαμβάνουμε ζεστή, όσο είναι ακόμη αφράτη και αέρινη.

Φούρνου με γραβιέρα

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄

Χρόνος μαγειρέματος: 15΄-18΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 1 μερίδα

2 αβγά

40-50 γρ. γραβιέρα χοντροτριμμένη

1 κ.σ. γάλα ή κρέμα γάλακτος (προαιρετικά)

1 κ.σ. ελαιόλαδο ή λίγο βούτυρο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Αποξηραμένο θυμάρι ή λίγο μοσχοκάρυδο (προαιρετικά)

Φρέσκα φύλλα ρόκας για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C στις αντιστάσεις και λαδώνουμε ή βουτυρώνουμε ελαφρά ένα μικρό πυρίμαχο σκεύος ή μαντεμένιο τηγάνι κατάλληλο για φούρνο.

Χτυπάμε σε ένα μπολ τα αβγά με το γάλα, αλάτι και πιπέρι, μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε την τριμμένη γραβιέρα, πιπέρι και αλάτι (με μέτρο) και ανακατεύουμε. Αδειάζουμε το μείγμα στο σκεύος και πασπαλίζουμε, αν θέλουμε, με λίγο θυμάρι ή μοσχοκάρυδο.