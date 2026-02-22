Ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την κινεζική εταιρεία πίσω από το TikTok τάραξε το Χόλιγουντ αυτή την εβδομάδα και όχι μόνο για το τι μπορεί να κάνει, αλλά για το τι μπορεί να σημαίνει για τις δημιουργικές βιομηχανίες.

Το Seedance 2.0, δημιουργία του τεχνολογικού κολοσσού ByteDance, μπορεί να παράγει βίντεο ποιότητας κινηματογράφου, με ηχητικά εφέ και διαλόγους, από λίγες μόνο γραπτές οδηγίες.

Πολλά από τα κλιπ που λέγεται ότι δημιουργήθηκαν με το Seedance – και περιλαμβάνουν δημοφιλείς χαρακτήρες όπως ο Spider-Man και ο Deadpool – έγιναν viral.

Μεγάλα στούντιο όπως η Disney και η Paramount κατηγόρησαν ανοιχτά την ByteDance για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά οι ανησυχίες για την τεχνολογία πηγαίνουν βαθύτερα από νομικά ζητήματα.

Τι είναι το Seedance και γιατί προκαλεί τόσο θόρυβο;

View this post on Instagram A post shared by Alphashift (@alphashift_official)

Το Seedance κυκλοφόρησε χωρίς ιδιαίτερη δημοσιότητα τον Ιούνιο του 2025, αλλά η δεύτερη έκδοση που εμφανίστηκε οκτώ μήνες αργότερα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. «Για πρώτη φορά, δεν σκέφτομαι ότι αυτό δείχνει καλό για AI. Αντίθετα, μοιάζει σαν να βγήκε κατευθείαν από πραγματική διαδικασία κινηματογραφικής παραγωγής», λέει ο Jan-Willem Blom από το δημιουργικό στούντιο Videostate.

Τα δυτικά μοντέλα βίντεο AI έχουν κάνει πρόοδο στην επεξεργασία οδηγιών χρήστη για τη δημιουργία εντυπωσιακών εικόνων, προσθέτει, αλλά το Seedance φαίνεται να έχει ενοποιήσει τα πάντα.

Όπως άλλα εργαλεία AI (Midjourney, OpenAI Sora), το Seedance μπορεί να δημιουργεί βίντεο από σύντομα κείμενα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μία μόνο οδηγία φαίνεται να παράγει βίντεο υψηλής ποιότητας.

Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό επειδή συνδυάζει κείμενο, εικόνα και ήχο σε ένα ενιαίο σύστημα, λέει η ερευνήτρια ηθικής AI Margaret Mitchell. Πολλοί ειδικοί και δημιουργοί θεωρούν ότι το Seedance αποτελεί νέο κεφάλαιο στην εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργίας βίντεο.

Οι σύνθετες σκηνές δράσης που παράγει φαίνονται πιο ρεαλιστικές από των ανταγωνιστών του, λέει ο David Kwok, επικεφαλής του στούντιο animation Tiny Island Productions. «Είναι σαν να έχεις έναν διευθυντή φωτογραφίας εξειδικευμένο στις ταινίες δράσης να σε βοηθά.»

Η υπόσχεση και η πρόκληση

Το Seedance αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, μια αυξανόμενη πρόκληση στην εποχή της AI και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι εταιρείες AI δίνουν προτεραιότητα στην τεχνολογία έναντι των ανθρώπων, χρησιμοποιώντας δεδομένα χωρίς πληρωμή.

Μεγάλοι όμιλοι του Χόλιγουντ κατηγόρησαν το Seedance για χρήση χαρακτήρων όπως ο Spider-Man και ο Darth Vader. Η Disney και η Paramount, μάλιστα, έστειλαν επιστολές παύσης και αποχής.

Η ByteDance δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα για ενίσχυση των δικλείδων ασφαλείας. Το φαινόμενο, πάντως, δεν είναι κάτι νέο. Το 2023, οι The New York Times μήνυσαν την OpenAI και τη Microsoft. Το Reddit μήνυσε την Perplexity. Η Disney εξέφρασε παρόμοιες ανησυχίες προς τη Google.

Η σαφής επισήμανση περιεχομένου και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι σημαντικότερες από πιο «εντυπωσιακά» βίντεο, λέει η Mitchell. Για παράδειγμα, η Disney υπέγραψε συμφωνία 1 δισ. δολαρίων με το Sora ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί χαρακτήρες από Star Wars, Pixar και Marvel.

Η ευκαιρία

Για μικρότερες εταιρείες, όμως, το Seedance είναι πολύ χρήσιμο για να αγνοηθεί. Ο Kwok λέει ότι AI τέτοιας ποιότητας επιτρέπει σε εταιρείες σαν τη δική του να δημιουργούν ταινίες που διαφορετικά θα ήταν απλησίαστες οικονομικά.

Οι παραγωγές μικρού προϋπολογισμού μπορούν πλέον να εξελιχθούν σε πιο φιλόδοξα είδη όπως επιστημονική φαντασία, ιστορικό δράμα και δράση.