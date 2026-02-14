Το φαγητό είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης. Και γι’ αυτό και -τουλάχιστον για κάποιους από εμάς που ξέρουμε να εκτιμάμε την αξία του ίδιου του φαγητού αλλά και του κόπου που καταβάλλει ο εκάστοτε μάγειρας για να πάρει ξεχωριστά υλικά και να δημιουργήσει με αυτά ένα οποιοδήποτε πιάτο- δεν υπάρχει πιο όμορφο δώρο για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου από το να μαγειρέψεις για τον άνθρωπο που αγαπάς.

Σίγουρα κάποιοι μέρα που είναι -το Σάββατο στο θυμικό μας “φωνάζει” για έξω- έχουν ήδη κλείσει ρομαντικό εστιατόριο για το βραδινό δείπνο. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το παιχνίδι της μαγειρικής και της προσωπικής φροντίδας χάθηκε. Το δείπνο άλλωστε πάντα ζητούσε επισημότητες και μεγαλεία.

Αντίθετα, το πρωινό ή το πιο μοδάτο brunch του Σαββατοκύριακου είναι μία από τις μεγαλύτερες πολυτέλειες που μπορεί να προσφέρει κάποιος στον εαυτό του -ειδικά όταν αυτό σερβίρεται στο κρεβάτι. Απλώς κάντε το εικόνα: ένας όμορφος δίσκος, ένα μικρό βαζάκι με 1-2 λουλούδια και δύο ποτήρια φρεσκοστυμμένο χυμό μαζί με δυο φλιτζάνια από το αγαπημένο σας ρόφημα. Και μετά, η φαντασία δουλεύει. Είτε γνωρίζετε μόνο τα βασικά είτε ξέρετε την κουζίνα σαν την παλάμη του χεριού σας, το μόνο που πραγματικά χρειάζεται για να φτιάξετε πρωινό για τον άνθρωπό σας είναι αγάπη.

Βάλτε λοιπόν εσείς όλο σας το συναίσθημα να βάλουμε εμείς τρεις συνταγές για να έχετε να διαλέξετε. Κάντε τη μία, τις δύο ή -γιατί όχι;- και τις τρεις. Όπως και να’ χει, στο χέρι σας είναι να δημιουργήσετε ένα πρωινό άκρως ερωτικό και ταυτόχρονα ερωτεύσιμο. Ένα πρωινό που θα σας κάνει να ερωτευτείτε ξανά.

Ομελέτα αφράτη σαν σουφλέ

Από την Ιωάννα Χαλμούκη

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄

Χρόνος ψησίματος: 10΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 2 άτομα

4 αβγά χωρισμένα σε κρόκους και ασπράδια

2 κ.σ. γάλα ή κρέμα γάλακτος

30 γρ. βούτυρο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Λίγο τριμμένο τυρί ή μυρωδικά ψιλοκομμένα για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση

Χτυπάμε σε ένα μπολ τα ασπράδια με μία πρέζα αλάτι, μέχρι να αποκτήσουμε μια σφιχτή μαρέγκα. Ανακατεύουμε σε άλλο μπολ τους κρόκους με το γάλα (ή την κρέμα γάλακτος), αλάτι και πιπέρι. Ενσωματώνουμε απαλά τη μαρέγκα στο μείγμα των κρόκων κάνοντας κυκλικές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω, ώστε να διατηρηθεί ο όγκος του αβγού.

Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε χαμηλή φωτιά και ρίχνουμε το βούτυρο. Μόλις λιώσει, προσθέτουμε το μείγμα των αβγών, σκεπάζουμε με καπάκι και ψήνουμε για 8-10 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να σταθεροποιηθεί.

Διπλώνουμε απαλά την ομελέτα και τη σερβίρουμε αμέσως, πασπαλίζοντας, αν θέλουμε, με λίγο τριμμένο τυρί και ψιλοκομμένα μυρωδικά. Την απολαμβάνουμε ζεστή, όσο είναι ακόμη αφράτη και αέρινη.

Ψητό γιαούρτι με σιρόπι από μανταρίνια χιώτικα

Από την Καλλιόπη Αναγνωστή (Madame Gâteaux)

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος ψησίματος: 35΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 2 άτομα

150 γρ. γιαούρτι 5%

125 ml κρέμα γάλακτος 35%

75 γρ. ζαχαρούχο γάλα

Ξύσμα από 1 χιώτικο μανταρίνι

1 χιώτικο μανταρίνι για το σερβίρισμα

Για το σιρόπι

60 ml χυμό από χιώτικα μανταρίνια

25 γρ. λευκή κρυσταλλική ζάχαρη

1 τμχ. αστεροειδές γλυκάνισο

1/2 ξυλάκι κανέλας

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε με σπάτουλα το γιαούρτι, την κρέμα γάλακτος, το γάλα και το ξύσμα μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ψήνουμε το μείγμα, σε σκεύος 20 εκ., σε προθερμασμένο φούρνο, στους 150°C, για 30-35 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθεί, αλλά να τρέμει στο κέντρο όταν το κουνάμε. Μόλις κρυώσει, το βάζουμε στο ψυγείο για 2-3 ώρες. Ανακατεύουμε το χυμό, τη ζάχαρη, το γλυκάνισο και την κανέλα και αφήνουμε το μείγμα σε σιγανή φωτιά μέχρι να αποκτήσουμε ένα παχύρρευστο σιρόπι. Το αφήνουμε να κρυώσει καλά. Σερβίρουμε το ψητό γιαούρτι κρύο, περιχύνοντας με σιρόπι και γαρνίροντας με τα μανταρίνια.

Κρέπες με σπιτική πραλίνα

Από την Εύα Μονοχάρη

Χρόνος προετοιμασίας: 35′

Χρόνος μαγειρέματος: 15′

Βαθμός δυσκολίας:

Υλικά για 2 άτομα

Για τις κρέπες

125 γρ. γάλα σε θερμοκρασία δωματίου

13,5 γρ. βούτυρο λιωμένο + 1 κ.γ. επιπλέον για το ψήσιμο

16,5 γρ. κρέμα γάλακτος σε θερμοκρασία δωματίου

90 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 αβγό σε θερμοκρασία δωματίου

1/3 κ.γ. ζάχαρη

1 μυτούλα αλάτι

Φρούτα για το σερβίρισμα

Για το σοκολατένιο άλειμμα φουντουκιού

66,5 γρ. φουντούκια

83 γρ. κουβερτούρα ψιλοκομμένη

33 γρ. άχνη ζάχαρη

10 γρ. άγλυκο κακάο

2/3 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Ελάχιστο αλάτι

Εκτέλεση

Σοκολατένιο άλειμμα φουντουκιού

Καβουρντίζουμε τα φουντούκια στο φούρνο, στους 160°C, για 10 λεπτά. Τα βγάζουμε από το φούρνο και τα ρίχνουμε κατευθείαν, όπως είναι καυτά, στον πολυκόφτη. Προσθέτουμε την κουβερτούρα, την άχνη ζάχαρη το κακάο, το ελαιόλαδο και λίγο αλάτι και χτυπάμε τα υλικά να ομογενοποιηθούν σε ένα ρευστό μείγμα. Μεταφέρουμε την πραλίνα σε βάζο και την αφήνουμε να σταθεροποιηθεί.

Κρέπες

Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το γάλα με τα αβγά, την κρέμα γάλακτος, τη ζάχαρη και το αλάτι. Ρίχνουμε βροχηδόν το αλεύρι, ανακατεύοντας πολύ καλά με σύρμα να ομογενοποιηθούν τα υλικά, και τέλος ενσωματώνουμε το βούτυρο. Αφήνουμε το μείγμα να ξεκουραστεί για 10 λεπτά.

Ζεσταίνουμε καλά ένα αντικολλητικό τηγάνι, ρίχνουμε λίγο βούτυρο και 5-6 κουταλιές από το χυλό κουνώντας αμέσως το τηγάνι ώστε να απλωθεί ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του σκεύους. Ψήνουμε τις κρέπες μέχρι να πάρουν χρώμα και από τις δύο πλευρές. Στη συνέχεια τις γεμίζουμε με το σοκολατένιο άλειμμα και τις σερβίρουμε, γαρνίροντας με φρούτα της επιλογής μας.

Μυστικό

Αντί για φουντούκια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε βούτυρο ξηρών καρπών θέλουμε ή ταχίνι.