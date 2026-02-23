Τηρώντας μια παράδοση 33ων συνεχόμενων ετών, η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου παρουσιάζει και φέτος την έκδοση «Κινηματογράφος 2025», την πληρέστερη καταγραφή της ετήσιας κινηματογραφικής πραγματικότητας στην ελληνική βιβλιογραφία. Κύριος όγκος στις 528 σελίδες του «Κινηματογράφος 2025», είναι η κριτική ανάλυση όλων των ταινιών που κυκλοφόρησαν στις ελληνικές αίθουσες στη διάρκεια της περσινής χρονιάς (1 Ιανουαρίου με 31 Δεκεμβρίου 2025). Όλα τα κείμενα είναι μελών της Π.Ε.Κ.Κ. που δημοσιεύτηκαν στον ελληνικό Τύπο και/ ή αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Δημοσιεύονται κριτικές των (κατά αλφαβητική σειρά) Παυλίνας Αγαλιανού, Γιάγκου Αντίοχου, Αχιλλέα Βασιλείου, Γιάννη Βασιλείου, Καλλίτσας Βλάχου, Νίκου Γιακουμέλλου, Θόδωρου Γιαχουστίδη, Γιάννη Ν. Γκακίδη, Γιάννη Γκροσδάνη, Ιάκωβου Γωγάκη, Αλέξη Ν. Δερμεντζόγλου, Θοδωρή Δημητρόπουλου, Ρόμπυ Εκσιέλ, Κώστα Ζαλίγκα, Σωτήρη Ζήκου, Γιάννη Ζουμπουλάκη, Μάνου Θηραίου, Κωνσταντίνου Καϊμάκη, Ιφιγένειας Καλαντζή, Γιάννη Καντέα-Παπαδόπουλου, Ηρακλή Καραμπάτου, Κώστα Γ. Καρδερίνη, Στράτου Κερσανίδη, Βασίλη Κεχαγιά, Δημήτρη Κολιοδήμου, Ανδρέα Κουταλά, Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου, Γιάννη Κρουσίνσκυ, Δήμητρας Κυρίλλου, Κώστα Κωνσταντινίδη, Αλέξανδρου Ρωμανού Λιζάρδου, Βασίλη Μάλτα, Χρήστου Μήτση, Nίνου Φένεκ Μικελίδη, Πάρι Μνηματίδη, Δημήτρη Μπάμπα, Τάσου Ντερτιλή, Γιώργου Ξανθάκη, Νίκου Παλάτου, Ιωάννας Παπαγεωργίου, Γιώργου Παπαδημητρίου, Άγγελου Πολύδωρου, Καλλιόπης Πουτούρογλου, Γιάννη Ραουζαίου, Μυρτούς Ρηγοπούλου, Νεκτάριου Σάκκα, Χρήστου Σκυλλάκου, Θόδωρου Σούμα, Μίλτου Τόσκα, Νίκου Τσαγκαράκη, Γιάννη Φραγκούλη, Ηλία Φραγκούλη και Φίλιππου Χατζίκου.

Οι αναγνώστες μπορούν επίσης να βρουν αναλυτικό box office της χρονιάς και σχολιασμό του από τον αρχισυντάκτη και επιμελητή της έκδοσης, κριτικό κινηματογράφου και συγγραφέα Δ. Κολιοδήμο. Ο εισαγωγικός σχολιασμός για τα βραβεία των κριτικών είναι του Προέδρου της Π.Ε.Κ.Κ. Β. Κεχαγιά, η αναλυτική καταγραφή των νέων βιβλίων για τον κινηματογράφο έγινε από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας Δ. Καλαντίδη και τον φόρο τιμής στους ανθρώπους του σινεμά που «έφυγαν» από κοντά μας, μ’ ένα πλήρες «Εις μνήμην» υπογράφει ο κριτικός κινηματογράφου Κ. Γ. Καρδερίνης.

Επίσης ο τόμος περιέχει ανταποκρίσεις από τα μεγάλα ελληνικά φεστιβάλ κινηματογράφου και από τις πιο σημαντικές κινηματογραφικές διοργανώσεις του εξωτερικού, καθώς και μία καταγραφή των βραβείων των κινηματογραφικών Ακαδημιών στη χώρα μας και παγκοσμίως (Όσκαρ, Χρυσές Σφαίρες, BAFTA, Σεζάρ, Γκόγια, Νταβίντ ντι Ντονατέλο, Ίρις, βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κιν/φου, βραβεία Fangoria και χρυσά Βατόμουρα). Τέλος γίνεται αναφορά στις δράσεις, τα βραβεία και τα πρόσωπα που τίμησε η Π.Ε.Κ.Κ. στη διάρκεια της χρονιάς, ενώ δεν λείπει η ετήσια ψηφοφορία, με την οποία κάθε χρόνο οι Έλληνες κριτικοί κινηματογράφου, μέλη της Π.Ε.Κ.Κ., αναδεικνύουν την καλύτερη ελληνική και ξένη ταινία της χρονιάς. Για φέτος έφερε στην κορυφή αφενός μεν την ταινία «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, αφετέρου δε την ταινία «Συναισθηματική αξία» του Γιοακίμ Τρίερ .

Εκτός των προαναφερθέντων, στην έκδοση έχουν επίσης γράψει οι Ασπασία Λυγουργιώτη, και Ανδρέας Τύρος. Η η έκδοση που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, περιέχει τέσσερα πλήρη ευρετήρια (ελληνικών τίτλων, ξενόγλωσσων τίτλων, σκηνοθετών και κριτικών-συγγραφέων) και πλούσια εικονογράφηση.