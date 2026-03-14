Ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα, 1 ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Τότε αρχίζουν να γράφουν οι κάμερες και τα κανάλια σε όλο τον κόσμο να μεταδίδουν απαστράπτοντες celebrities να παρελαύνουν στο κόκκινο χαλί που θα περιμένει στρωμένο έξω από το Dolby Theater του Λος Άντζελες. Το χολιγουντιανό σύστημα αρχίζει να προετοιμάζεται μήνες πριν για τούτη τη βραδιά της απόλυτης λάμψης. Εμείς μπορούμε να της αφιερώσουμε το Σαββατοκύριακό μας. Γιατί;

Διότι ένα Σαββατοκύριακο είναι υπέρ-αρκετό για να προετοιμάσουμε, με αφορμή την απονομή των βραβείων Όσκαρ, ένα απόλυτα glamorous πάρτι για σινεφίλ και όχι μόνο. Ένα πάρτι με κοκτέιλ και θαλασσινά, πολυτελές και πολύχρωμο, με χαρακτήρα, πολλές φυσαλίδες και ακόμη περισσότερο τουπέ. Με dress code casual chic -γιατί στο σπίτι θα είμαστε δεν θα απεμπολήσουμε τις ανέσεις μας- με διακόσμηση λίγα χρυσά μπαλόνια και με ελάχιστη προετοιμασία των πιάτων και των ποτών. Εμείς σας έχουμε ήδη βρει τους τέλειους συνδυασμούς αλκοόλ και πιάτων. Μελετήστε τους, επιλέξτε αυτόν ή αυτούς που σας εκφράζουν περισσότερο και ξεκινήστε την προετοιμασία.

Κάντε τη λίστα για τα ψώνια, απευθυνθείτε στον ψαρά που εμπιστεύεστε και επισκεφθείτε μια καλή κάβα. Η μισή δουλειά έχει ήδη γίνει. Την υπόλοιπη αφήστε τη για λίγες ώρες πριν την τελετή. Επιλέξτε το σύνολο που θα φορέσετε, ανάψτε τα φώτα, βάλτε το αγαπημένο σας soundtrack να παίζει δυνατά και παγώστε τα ποτήρια σας. Η βραδιά θα είναι μεγάλη και υπέροχη.

Μύδια αχνιστά με σουτζούκι κι εστραγκόν με τη συνοδεία ενός Bergamot Bee’s Knees

Ένα γλυκόξινο κοκτέιλ, ιδανικό για να συνοδεύσει ένα πιάτο με θαλασσινά. Τα αχνιστά μύδια, συνδυασμένα με σουτζούκι κι εστραγκόν, αποκτούν ξεχωριστή ένταση και μια καυτερή επίγευση που θα κάνει την οσκαρική βραδιά λίγο πιο πικάντικη.

Μύδια αχνιστά με σουτζούκι κι εστραγκόν από τη Θεοδώρα Σακαγιάννη

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος μαγειρέματος: 30΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

100 γρ. πράσο ψιλοκομμένο

100 γρ. κρεμμύδι ψιλοκομμένο

100 γρ. ούζο

10 γρ. σκόρδο ψιλοκομμένο

50 γρ. σουτζούκι ψιλοκομμένο

150 γρ. ντοματίνια κομμένα στα τέσσερα

500 γρ. φρέσκα μύδια

2 κλωναράκια εστραγκόν ψιλοκομμένα

Ξύσμα από 1/2 λεμόνι (ή παραπάνω, ανάλογα με τις προτιμήσεις μας)

20 ml ε.π. ελαιόλαδο

30 γρ. βούτυρο κρύο

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε καλά τα μύδια αφαιρώντας τα «μουστάκια» τους. Πετάμε όσα όστρακα είναι ανοιχτά.

Ζεσταίνουμε ελαφρώς σε ένα κατσαρολάκι το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σουτζούκι σε χαμηλή φωτιά, να πάρει χρώμα και να βγάλει το λάδι του. Μόλις ροδίσει, το αφαιρούμε από το σκεύος.

Στη συνέχεια, σοτάρουμε στο ίδιο κατσαρολάκι και στο ίδιο λάδι το πράσο και το κρεμμύδι σε χαμηλή φωτιά, μέχρι να μαλακώσουν, αλλά να μην πάρουν χρώμα. Προσθέτουμε πρώτα το σκόρδο, ανακατεύουμε μέχρι να μαλακώσει λίγο, και κατόπιν τα ντοματίνια. Συνεχίζουμε το σοτάρισμα για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να μαραθούν τα λαχανικά.

Ρίχνουμε τα μύδια και σβήνουμε με το ούζο. Επαναφέρουμε στην κατσαρόλα το σοταρισμένο σουτζούκι και σκεπάζουμε το σκεύος με το καπάκι του. Χαμηλώνουμε λίγο την ένταση της εστίας και περιμένουμε 7-8 λεπτά μέχρι να ανοίξουν τα μύδια.

Αφαιρούμε από την κατσαρόλα τα μύδια –πετάμε όσα παρέμειναν κλειστά– και προσθέτουμε στη σάλτσα το ξύσμα λεμονιού, το εστραγκόν και, τέλος, το βούτυρο το οποίο πρέπει να είναι κρύο, από το ψυγείο.

Αποσύρουμε το μείγμα από τη φωτιά και ανακατεύουμε να λιώσει το βούτυρο. Σερβίρουμε τα μύδια σε ένα μπολ, τα περιχύνουμε με τη σάλτσα τους και τα συνοδεύουμε με φρυγανισμένο ψωμί.

Μυστικά

Aν δεν έχουμε εστραγκόν ή δεν μας αρέσει η γεύση του, το αντικαθιστούμε με άνηθο ή μαϊντανό.

Δεν προσθέτουμε καθόλου αλάτι γιατί τόσο το σουτζούκι όσο και τα μύδια είναι ήδη αλμυρά.

Δεν αφήνουμε τη σάλτσα να βράσει πολύ και να χυλώσει γιατί όσο πιο πολύ εξατμίζεται θα ενισχύεται το αλάτι από το νερό που βγάζουν τα μύδια.

Bergagmot Bee’s Knees από τον Διονύση Πολάτο

Υλικά

45 ml ελληνικό τζιν

15 ml σιρόπι μελιού*

25 ml χυμό λεμονιού

25 ml Italicus (λικέρ περγαμόντο)

Εκτέλεση

Ρίχνουμε όλα τα υλικά σε σέικερ και χτυπάμε δυνατά να αναμειχθούν. Σερβίρουμε το κοκτέιλ σε παγωμένο ποτήρι coupe.

Για να φτιάξουμε το σιρόπι μελιού, αναμειγνύουμε δύο μέρη μέλι της αρεσκείας μας με ένα μέρος ζεστό νερό και ανακατεύουμε καλά.

Γαρίδες αχνιστές με τη συνοδεία ενός Dry Appletini

Δροσερό αλλά με την επιθυμητή ξηρότητα, τούτο το κοκτέιλ στέκεται επάξια στο πλευρό μιας αχνιστής γαρίδας που λάμπει από μόνη της, χωρίς να χρειάζεται πολλά γευστικά φτιασίδια.

Γαρίδες αχνιστές από τον Χρήστο Λάπα

Χρόνος προετοιμασίας: 20′

Χρόνος μαγειρέματος: 15′

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

16 γαρίδες νούμερο 1

4 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 πράσο ψιλοκομμένο

1 φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο

1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

1 σφηνάκι ούζο

1 σφηνάκι λεμόνι

1/4 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

150 ml ζωμό λαχανικών

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τις γαρίδες αφαιρώντας το κέλυφος και το εντεράκι από τη ράχη τους. Αφήνουμε στο σώμα το κεφάλι και την ουρά.

Ζεσταίνουμε σε ένα αντικολλητικό σκεύος το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι –ξερό και φρέσκο–, το σκόρδο και το πράσο. Σβήνουμε με το ούζο και συμπληρώνουμε το ζωμό λαχανικών.

Ρίχνουμε στο σκεύος τις γαρίδες και προσθέτουμε το λεμόνι και το μαϊντανό. Τα αφήνουμε στη φωτιά για 3-4 λεπτά και διορθώνουμε τη γεύση με αλάτι και πιπέρι. Σερβίρουμε τις αχνιστές γαρίδες ζεστές.

Dry Appletini από τον Γιάννη Πετρή

Χρόνος προετοιμασίας: 5΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 1 μερίδα

50 ml τζιν

20 ml λικέρ πράσινο μήλο

20 ml ξηρό βερμούτ

Eκτέλεση

Ρίχνουμε όλα τα υλικά σε ένα ποτήρι ανάμειξης γεμάτο πάγο και αναδεύουμε μέχρι να έρθει το μείγμα σε θερμοκρασία -4oC. Σερβίρουμε σε παγωμένο ποτήρι για κοκτέιλ γαρνίροντας με μία ελιά.

Φιλέτο λαβράκι με χυμό εσπεριδοειδών και τη συνοδεία H&S Garibaldi

Τα αρώματα εσπεριδοειδών στο ποτήρι και στο πιάτο δένουν αρμονικά και αφήνουν το μαριναρισμένο λαβράκι να αναδείξει όλη τη φρεσκάδα του.

Φιλέτο λαβράκι με χυμό εσπεριδοειδών από τον Γιώργο Ριστάνη

Χρόνος προετοιμασίας: 30′

Χρόνος αναμονής: 60′

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 2 μερίδες

1 φρέσκο λαβράκι (1 κιλό)

1 ροζ γκρέιπ φρουτ, χυμό και ξύσμα

1 λάιμ, χυμό και ξύσμα

1 λεμόνι, χυμό και ξύσμα

1 πορτοκάλι, χυμό και ξύσμα

1 πιπεριά τσίλι ψιλοκομμένη

Αλάτι

Πιπέρι σε κόκκους

1 εκ. ρίζα τζίντζερ τριμμένη

Λίγο κόλιαντρο ψιλοκομμένο

1 φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο

Ε.π. ελαιόλαδο

Βρώσιμα λουλούδια και φέτες λάιμ για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Φιλετάρουμε το λαβράκι και βγάζουμε προσεκτικά όλα τα κόκαλα. Αφαιρούμε την πέτσα από τα δύο φιλέτα που προκύπτουν. Τα βυθίζουμε σε ένα μπολ με το χυμό των εσπεριδοειδών. Προσθέτουμε το ξύσμα, το τζίντζερ, το κρεμμυδάκι, την πιπεριά και το κόλιαντρο. Σκεπάζουμε με μεμβράνη κουζίνας το μπολ και αφήνουμε το ψάρι για μία ώρα στο ψυγείο να μαριναριστεί.

Μόλις ασπρίσουν τα φιλέτα από την οξύτητα, τα κόβουμε λοξά σε λεπτές φέτες και τα σερβίρουμε σε πιάτο. Προσθέτουμε λίγο χυμό εσπεριδοειδών, κόλιαντρο και παρθένο ελαιόλαδο. Γαρνίρουμε με φέτες λάιμ και βρώσιμα λουλούδια για όμορφο χρώμα.

H&S Garibaldi από τον Λυκούργο Χριστοθανόπουλο

Υλικά

50 ml Martini Bitter

30 ml blood orange sherbet

10 ml φυτική πρωτεΐνη

Πορτοκαλάδα (με ανθρακικό ή άνευ)

Εκτέλεση

Χτυπάμε στο σέικερ το Martini, το blood orange sherbet και τη φυτική πρωτεΐνη. Σουρώνουμε το κοκτέιλ σε ποτήρι με πάγο και απογεμίζουμε με πορτοκαλάδα. Γαρνίρουμε με ροδέλες πορτοκαλιού και σερβίρουμε.

Ελαφρώς μαριναρισμένη παλαμίδα με λούπινα, ελιές και εσπεριδοειδή με τη συνοδεία ενός Queendom

Τα εσπεριδοειδή πρωταγωνιστούν και σε τούτο το συνδυασμό ενός πιο “γεμάτου” και πικάντικου κοκτέιλ με την τολμηρή γευστικά και αρωματικά ωμή παλαμίδα.

Ελαφρώς μαριναρισμένη παλαμίδα με λούπινα, ελιές και εσπεριδοειδή από τη Σταυριανή Ζερβακάκου

Χρόνος προετοιμασίας: 10′

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 2 μερίδες

160 γρ. παλαμίδα σε λεπτές φέτες

4 γρ. λούπινα

4 γρ. κόκκινο κρεμμύδι σε λεπτές φέτες

6 γρ. ελιές Χαλκιδικής (Delio Food Hub) χωρίς κουκούτσι και κομμένες στα δύο

2 λάιμ, χυμό και ξύσμα

4 γρ. μαύρη κορινθιακή σταφίδα μουλιασμένη σε νερό

50 γρ. φιλέτο από ροζ γκρέιπφρουτ

40 ml χυμό από ροζ γκρέιπφρουτ

4 γρ. φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο

4 γρ. άνηθο ψιλοκομμένο

4 γρ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

2 γρ. βασιλικό ψιλοκομμένο

2 γρ. μπούκοβο

4 γρ. σχοινόπρασο ψιλοκομμένο

2 γρ. κορφές από μυρώνια

6 γρ. αλάτι

60 γρ. ε.π. ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Μοιράζουμε σε δύο ρηχά πιάτα τα κομμάτια του ψαριού, τα αλατίζουμε και τα πασπαλίζουμε με τα μπαχαρικά. Σκορπάμε ομοιόμορφα στην επιφάνειά τους την ψιλοκομμένη ελιά.

Αποφλοιώνουμε τα λούπινα, τα χωρίζουμε στη μέση και τα κατανέμουμε σωστά πάνω στο ψάρι. Μοιράζουμε κατά τον ίδιο τρόπο και τα υπόλοιπα υλικά, φροντίζοντας πάντα να υπάρχει μια ισορροπία και αρμονία στο πιάτο.

Στο τέλος περιχύνουμε με το ελαιόλαδο, το χυμό του γκρέιπφρουτ και του λάιμ και πασπαλίζουμε με τα υπόλοιπα μπαχαρικά.

Queendom από τη Μαίρη Ταλαιπώρου

Υλικά

50 ml τζιν αρωματισμένο με κόκκους από πιπέρι Σετσουάν

15 ml λικέρ κουμκουάτ με ελαιοσάκχαρα χρυσάνθεμου

20 ml χυμό λάιμ φρεσκοστυμμένο

15 ml ασπράδι αβγού

pink grapefruit tonic

Λεμονοθύμαρο

Εκτέλεση

Χτυπάμε καλά στο σέικερ το τζιν, το λικέρ, το χυμό και το ασπράδι αβγού και σουρώνουμε το μείγμα σε ένα ποτήρι Collins με κύβο πάγου. Απογεμίζουμε με το τόνικ, αναδεύουμε ελαφρά και σερβίρουμε το κοκτέιλ γαρνίροντας με λεμονοθύμαρο.

Ένα ελαφρύ ποτό για όλες τις ώρες.

Ταρτάρ καβουριού με τη συνοδεία ενός Spring Irish Buck

Δροσερό, πικάντικο και δυνατό, τούτο το κοκτέιλ συνδυάζεται ιδανικά με τα φρέσκα υλικά και τις μυρωδιές που πλαισιώνουν την καβουρόψιχα σε ένα ελαφρύ αλλά ταυτόχρονα πικάντικο ταρτάρ.

Ταρτάρ καβουριού από την Άννα Πασσά

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος αναμονής: 60΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

200 γρ. ψίχα από καβούρι

1/2 ντομάτα

1/2 αγγούρι

30 γρ. μαϊντανό

1 πιπεριά τσίλι

1/2 πιπεριά Φλωρίνης

1 πρέζα ανθό αλατιού

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Χυμό από 1 λάιμ

Εκτέλεση

Αφαιρούμε τα σπόρια της ντομάτας και ψιλοκόβουμε τη σάρκα της. Κόβουμε σε ψιλό καρέ το αγγούρι και τις πιπεριές. Ψιλοκόβουμε το μαϊντανό.

Ρίχνουμε σε ένα μπολ την καβουρόψιχα. Προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα λαχανικά, το αλάτι, το ελαιόλαδο και το χυμό του λάιμ και ανακατεύουμε καλά. Τα αφήνουμε να μαριναριστούν για μία ώρα.

Στήνουμε το ταρτάρ με τσέρκι στο κέντρο του πιάτου και σερβίρουμε γαρνίροντας, αν θέλουμε, με λίγα φρέσκα φύλλα μαϊντανού.

Spring Irish Buck από τον Διονύση Πολάτο

Υλικά

45 ml ιρλανδικό ουίσκι

½ λάιμ + επιπλέον φέτες για το γαρνίρισμα

25 ml σιρόπι χαμομήλι-τζίντζερ*

Σόδα

Εκτέλεση

Ρίχνουμε το λάιμ σε ένα μεγάλο ποτήρι highball και το πατάμε με muddler ή γουδοχέρι να βγάλει τους χυμούς του. Προσθέτουμε έναν ολόκληρο πάγο, το ουίσκι και το σιρόπι. Απογεμίζουμε με σόδα και αναδεύουμε ελαφρά. Γαρνίρουμε με φέτες λάιμ και σερβίρουμε.

Για να φτιάξουμε το σιρόπι χαμομήλι-τζίντζερ φτιάχνουμε μία κούπα έντονο χαμομήλι και την ανακατεύουμε με μία κούπα (ίδιου μεγέθους) ζάχαρη. Προσθέτουμε μια ψιλοκομμένη ρίζα τζίντζερ. Ανακατεύουμε μέχρι να κρυώσει το μείγμα και στη συνέχεια σουρώνουμε. Εάν επιθυμούμε περισσότερη ένταση από το τζίτνζερ, πατάμε τα κομμάτια με τη βοήθεια ενός κουταλιού ή muddler.