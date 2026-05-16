Η μαθητική δημιουργικότητα, η καινοτομία και η επιχειρηματική σκέψη συναντώνται στην τελετή βράβευσης του B/innovate, του Προγράμματος Ανάπτυξης Καινοτόμων Ιδεών που διοργανώνουν η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η ALTER EGO MEDIA, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ACE – Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες στην αίθουσα «Φάρος» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με παρουσιαστές τον Νικήτα Κορωνάκη και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Η τελετή θα μεταδοθεί μέσω livestreaming από το site του ΒΗΜΑΤΟΣ και από το επίσημο κανάλι του στο YouTube.

Το B/innovate απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εντοπίσουν προβλήματα της καθημερινότητας, να συνεργαστούν σε ομάδες, να αναπτύξουν ιδέες και να τις μετατρέψουν σε πιο ολοκληρωμένες επιχειρηματικές προτάσεις.

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι απλή αλλά ουσιαστική: να φέρει την καινοτομία μέσα στο σχολείο. Να δείξει ότι μια ιδέα, όσο μικρή κι αν φαίνεται στην αρχή, μπορεί να γίνει ο πυρήνας μιας νεοφυούς επιχείρησης. Και ταυτόχρονα να προσφέρει λύσεις με κοινωνικό, περιβαλλοντικό ή εκπαιδευτικό αντίκτυπο.

Από την ιδέα στο pitching

Στη διάρκεια της τελετής, δώδεκα μαθητικές ομάδες θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σε σύντομα pitches τεσσάρων λεπτών. Οι ομάδες αυτές ξεκίνησαν από μια αρχική ιδέα, αξιολογήθηκαν, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια και mentoring και στη συνέχεια εργάστηκαν συστηματικά για να εξελίξουν τις προτάσεις τους.

Στόχος δεν είναι μόνο η ανάδειξη των καλύτερων ιδεών, αλλά και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία: συνεργασία, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία και δημιουργική παρουσίαση.

Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμούς από τον Σπύρο Ζαβιτσάνο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ALTER EGO MEDIA, και τον Βασίλη Βασδέκη, Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαιρετισμό μέσω βίντεο θα απευθύνει η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης χαιρετισμοί από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Μπρατάκο.

Η Αγγελική Καραγιαννάκη, managing director του ACE θα παρουσιάσει τη φιλοσοφία του B/innovate και τη διαδρομή μέσα από την οποία οι αρχικές ιδέες των μαθητών εξελίχθηκαν σε ολοκληρωμένες προτάσεις.

Η στιγμή των βραβείων

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, η εκδήλωση θα περάσει στην απονομή των τριών πρώτων βραβείων. Πριν από τις βραβεύσεις, στη σκηνή θα ανέβουν τρία μέλη από την επιτροπή αξιολόγησης που θα συνομιλήσουν με τις ομάδες που διακρίνονται: η Κατερίνα Πραματάρη, καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονική υπεύθυνη του ACE, η Δανάη Μπεζαντάκου, CEO της Navigator Shipping Consultants και Concept Founder του YES Forum, και ο Χάρης Γούλιος, Διευθυντής Marketing της ALTER EGO MEDIA.

Το τρίτο βραβείο θα απονείμει ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Επίκουρος Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η νικήτρια ομάδα θα λάβει ετήσια συνδρομή σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, προσφορά της ALTER EGO MEDIA.

Το δεύτερο βραβείο θα απονείμει ο Ευάγγελος Χαραλαμπάκης, οικονομολόγος στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η νικήτρια ομάδα θα λάβει υποτροφία εκπαιδευτικού προγράμματος στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επίσημη πιστοποίηση.

Το πρώτο βραβείο θα απονείμει η Κατερίνα Πραματάρη. Η νικήτρια ομάδα θα κερδίσει εκπαιδευτικό ταξίδι στο Μόναχο, με τη χορηγία της ALTER EGO MEDIA.

Στα μέλη των ομάδων που θα κερδίσουν τα βραβεία του B/innovate θα δοθούν επίσης εισιτήρια πλήρους πρόσβασης στα Panathenea, το διεθνές φεστιβάλ καινοτομίας για την τεχνολογία και τον πολιτισμό, που θα διεξαχθεί για δεύτερη χρονιά στην Αθήνα από τις 27 έως τις 29 Μαΐου. Στη φετινή διοργάνωση, η ALTER EGO MEDIA συμμετέχει ως partner.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθεί και μήνυμα της Rosie Allimonos, Group Technology & AI Advisor της ALTER EGO MEDIA.

Από τη μαθητική δημοσιογραφία στη μαθητική καινοτομία

Το B/innovate αποτελεί ένα νέο άξονα για τον θεσμό «ΤΟ ΒΗΜΑ των Μαθητών», που συνεχώς εξελίσσεται και δίνει χώρο στη φωνή, στη δημιουργικότητα και στις ιδέες των παιδιών. Στο κλείσιμο της τελετής θα ανέβει στη σκηνή η Φαίη Υψηλάντη, η «ψυχή» του θεσμού, που συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη αυτής της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας.

Όλες οι συμμετέχουσες και όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα B/innovate θα λάβουν ηλεκτρονικά βεβαίωση συμμετοχής. Παράλληλα, όλα τα μέλη των ομάδων που συμμετείχαν θα λάβουν δωρεάν συνδρομές ενός έτους για την ψηφιακή έκδοση του Βήματος και του Ιστορικού Αρχείου του Βήματος και των Νέων.

Η τελετή βράβευσης του B/innovate δεν είναι απλώς η ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Είναι μια γιορτή μαθητικής δημιουργικότητας, μια συνάντηση σχολείου, πανεπιστημίου και επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και μια υπενθύμιση ότι η καινοτομία δεν ξεκινά πάντα από μεγάλα εργαστήρια ή εταιρείες.

Μπορεί να ξεκινήσει από μια σχολική αίθουσα. Από μια ομάδα μαθητών που βλέπει κάτι που δεν λειτουργεί και αποφασίζει να κάνει το πρώτο βήμα για να το αλλάξει.