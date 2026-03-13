Στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ μετά από 450 μέρες, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-88 της Ζαλγκίρις στο κλειστό του ΟΑΚΑ και πήρε ανάσα και ψυχολογία για τη συνέχεια της Ευρωλίγκας. Τζέντι Όσμαν και Κέντρικ Ναν έβαλαν 24 και 22 πόντους αντίστοιχα. Οι «πράσινοι» πήγαν στο 17-14, πήραν την ισοβαθμία με την Ζαλγκίρις και έπιασαν την Μονακό, την Μπαρτσελόνα και τον Ερυθρό Αστέρα.

Το ενδιαφέρον -και είναι απολύτως λογικό- στην αρχή του αγώνα επικεντρώθηκε στη μεγάλη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ. Το «θηρίο» του Παναθηναϊκού μπήκε στη 12άδα, ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα και το πρώτο του εμφατικό κάρφωμα ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ, φωνάζοντας «ξανά εδώ».

Αυτό ήταν το δέντρο, το δάσος ήταν ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε προβλήματα απέναντι στη Ζαλγκίρις, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι. Οι φιλοξενούμενοι κυριαρχούσαν στα επιθετικά ριμπάουντ και ο Παναθηναϊκός για ακόμα μία φορά είχε προβληματική, αμυντική, εμφάνιση με το 24-27 της πρώτης περιόδου να δίνει χαρακτήρα ντέρμπι.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε, ο Οσμάν πέτυχε συνεχόμενους πόντους και ανατράπηκε το σκορ. Η βασική, όμως, διαφορά είχε να κάνει με την άμυνα που έπαιξε το Τριφύλλι, που έχασε μόλις 1 ριμπάουντ. Το γεγονός, επίσης, ότι έτρεξε σε ανοιχτό γήπεδο, έδωσε καλάθια και το +4 του ημιχρόνου (44-40) έδωσε ψυχολογία στους γηπεδούχους.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυναμικά κι έδειξε να έχει το μομέντουμ με τον Κέντρικ Ναν να σκοράρει κατά ριπάς. Δύο φορές οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με 9 πόντους, αλλά δεν είχαν την απαιτούμενη σταθερότητα και η Ζαλγκίρις έριχνε τη διαφορά. Η λιθουανική ομάδα λίγο πριν το φινάλε εκμεταλλεύτηκε δύο λάθος επιθέσεις του Τριφυλλιού και μείωσε στους 4 πόντους, αλλά ο Σλούκας με καλάθι έγραψε το 65-59 πριν μπούμε στην τελευταία περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε να καθαρίσει το ματς και το turning point ήταν το έμμεσο τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις 7:54 πριν το φινάλε, πηγαίνοντας τη διαφορά στους 12 πόντους. Οι «πράσινοι» έδειξαν να έχουν τον έλεγχο ακόμα και όταν η Ζαλγκίρις με… παλαβά καλάθια προσπαθούσε να ψαλιδίσει τη διαφορά. Αισθάνθηκε απειλή μόνο όταν οι αντίπαλοι μείωσαν στους 6 πόντους με 2’22” για το φινάλε. Το ματς έγινε θρίλερ, η Ζαλγκίρις μείωσε και στους 3, αλλά το τρίποντο του Ερνανγκόμεθ πήγε το ματς στο +6 και αποδείχθηκε λυτρωτικό. Το φινάλε έγραψε το 92-88 υπέρ του «επτάστερου» που πήρε νίκη-οξυγόνο για τη δύσκολη συνέχεια της Ευρωλίγκας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-27, 44-40, 65-59, 92-88