Ο Παναθηναϊκός δεν μάσησε από τις απουσίες, δεν μάσησε ούτε στο 59′ όταν ο Ζαρουρί αποβλήθηκε και με γκολ-πέναλτι του Ταμπόρδα στο 88ο λεπτό επικράτησε 1-0 της Μπέτις στο Ολυμπιακό Στάδιο έχει το πάνω χέρι για τη μεγάλη πρόκριση στην οκτάδα του Europa League! Την επόμενη Πέμπτη στις 22:00 η κρίσιμη ρεβάνς.

Ο αγώνας

Με σχηματισμό 3-4-3 επέλεξε να παραταχθεί και κόντρα στην Μπέτς ο Παναθηναϊκός, κρατώντας ψηλά τη γραμμή άμυνας.

Οι «πράσινοι» μπήκαν με διάθεση να πιέσουν από νωρίς. Στο 2ο λεπτό ο Ταμπόρδα δοκίμασε το πόδι του, όμως το σουτ που επιχείρησε κόντραρε σε αμυντικό και κατέληξε σε κόρνερ.

Η απάντηση της Μπέτις ήρθε με τον Εζαλζουλί, ο οποίος μέσα σε δύο λεπτά δοκίμασε δύο φορές την τύχη του. Στο 5’ σούταρε από μακριά χωρίς να βρει στόχο, ενώ στο 7’ επιχείρησε μια πιο επικίνδυνη προσπάθεια λίγο έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά επίσης άουτ.

Στο 9’ σημειώθηκε η πιο μεγάλη στιγμή μέχρι τότε στο παιχνίδι. Ο Καλάμπρια έκανε σοβαρό λάθος στην άμυνα, ο Εζαλζουλί έβγαλε τη σέντρα και ο Κούτσο πήρε την καρφωτή κεφαλιά, όμως ο Λαφόν αντέδρασε εντυπωσιακά και έδιωξε σε κόρνερ.

Σύντομα, στο 11′, Τετέι σέντραρε από δεξιά, η άμυνα απομάκρυνε προσωρινά και ο Κυριακόπουλος επιχείρησε σουτ στην κίνηση, με την μπάλα να βρίσκει σε σώματα.

Στο 15ο λεπτό ο Παναθηναϊκός πλησίασε ξανά την αντίπαλη εστία. Ο Ταμπόρδα βρήκε τον Κυριακόπουλο στα αριστερά, εκείνος απέφυγε τον Ρουιμπάλ, όμως το τελείωμά του πέρασε εκτός εστίας.

Μετά από ένα διάστημα χωρίς μεγάλες φάσεις, στο 33’ η Μπέτις δημιούργησε νέα απειλή. Ο Φορνάλς έκανε το γύρισμα, ο Κούτρο κοντρόλαρε και γύρισε για το σουτ, αλλά ο Λαφόν ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε στην κλειστή του γωνία.

Η επόμενη τελική ανήκε στον Παναθηναϊκό, με τον Τετέι να επιχειρεί ένα μακρινό σουτ ύστερα από ωραία ατομική ενέργεια, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Το σοκ και η λύτρωση

Η Μπέτις μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και απείλησε δις μέσα σε λίγα λεπτά.

Στο 52’ ο Εζαλζουλί πήρε την κεφαλιά, όμως ο Λαφόν μπλόκαρε σταθερά, ενώ στο 55’ ο Κούτσο δοκίμασε το σουτ μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού έγινε ακόμη πιο δύσκολη στο 58’, όταν ο Ζαρουρί αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Εζαλζουλί, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Ο Μπενίτεθ αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του, μετατρέποντας το σχήμα σε 4-4-1.

Στο 76’ ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά σε απειλή, όταν από χαμηλή εκτέλεση φάουλ του Ταμπόρδα η μπάλα κατέληξε στην «καρδιά» της περιοχής.

Η Μπέτις απάντησε δύο λεπτά αργότερα, με τον Άντονι να επιχειρεί ένα ψηλοκρεμαστό πλασέ εκτός περιοχής, αλλά ο Λαφόν ήταν ξανά σε ετοιμότητα και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Πολύ σύντομα, όμως, το ΟΑΚΑ σηκώθηκε στο πόδι.

Στο 84′ ο Σφιντέρσκι πέρασε στη θέση του Τετέι και αμέσως μετά κέρδισε πέναλτι από τον Γιορέντε, ο οποίος αποβλήθηκε λόγω επικίνδυνου παιξίματος!

Ο Ταμπόρδα αποδείχθηκε ψύχραιμος από την άσπρη βούλα στο 88′ και νίκησε τον Λόπεθ, χαρίζοντας μία τεράστια νίκη στον Παναθηναϊκό!

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Ζαρουρί, Σάντσες, Τσέριν (84′ Σιώπης), Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (90+4′ Αντίνο), Πελίστρι (90+2′ Τζούριτσιτς), Τετέι (84′ Σφιντέρσκι).

Ρεάλ Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Λόπεθ, Ρουιμπάλ, Γιορέντε, Νατάν (46′ Γκόμες), Ροντρίγκες (68′ Φίρπο), Ρόκα, Αλτιμίρα (79′ Ντεόσα), Φορνάλς (89′ Μπάρτρα), Άντονι, Εζαλζουλί (68′ Ρικέλμε), Κούτσο.