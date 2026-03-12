Χάθηκε η μπάλα στη Σλοβενία! Η ΑΕΚ έκανε μοναδική εμφάνιση κόντρα στην Τσέλιε και επιβλήθηκε με 4-0, μετατρέποντας τη ρεβάνς σε διαδικαστική υποχρέωση. Δικαίως η Ενωση μπορεί να σκέφτεται τι πρέπει να κάνει για να περάσει πια στα προημιτελικά του Conference League!

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν σχεδόν τέλεια σε όλους τους τομείς του αγώνα και θα μπορούσε σίγουρα να σκοράρει περισσότερα γκολ. Ανοιξε νωρίς το σκορ με τον Βάργκα, διπλασίασε το προβάδισμα με τον φοβερό Κοϊτά στο 33′, ενώ οι Γκατσίνοβιτς και Μουκουντί έδωσαν στη συνέχεια διαστάσεις θριάμβου στη νίκη.

Το ξεκίνημα για την ΑΕΚ ήταν το ιδανικό. Ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ, ο Βάργκα πήρε κεφαλιά από μακριά, η μπάλα κόντραρε και η Ενωση άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό.

Η Τσέλιε, πάντως, πάτησε περιοχή απειλητικά σε δύο χρόνους μέσα στα επόμενα λεπτά, αλλά δεν βρήκε καθαρή τελική. Αντίθετα, ο Βάργκα συνεργάστηκε με τον Γκατσίνοβιτς και ο δεύτερος έκανε ωραίο, αλλά λίγο άστοχο σουτ από πλάγια θέση στο 9′.

Η τεράστια ευκαιρία, όμως, ήρθε στο 11′. Ο Γιόβιτς πάσαρε στον Βάργκα στην πλάτη της άμυνας, εκείνος πήγε σε τετ-α-τετ, εκτέλεσε και αστόχησε. Γενικά η Ενωση ήταν άκρως επιθετική και είχε… μονιμοποιηθεί στην αντίπαλη περιοχή.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας, ο Βάργκα έκανε νέα φοβερή ενέργεια και πήγε… φάτσα με τον γκολκίπερ. Δε νίκησε, όμως, τον προτιέρε.

Τα άξιζε!

Η Ενωση τα πήγαινε φανταστικά και βρήκε το δεύτερο γκολ που άξιζε. Στο 33′, ο Κοϊτά πάτησε περιοχή, άλλαξε πόδι και εκτέλεσε εύστοχα για το 0-2!

Η μπάλα… χάθηκε. Στο 36′, ο Γκατσίνοβιτς πήγε να κάνει γύρισμα προς την καρδιά της περιοχής, αλλά… σκόραρε καταλάθος, αφού κρέμασε τον γκολκίπερ.

Η ΑΕΚ είχε πια έναν σκοπό: να τελειώσει την πρόκριση οριστικά! Ο Μαρίν εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο και ο Μουκουντί έβαλε ένα απλό tap in στο 49′.

Δευτερόλεπτα αργότερα, χάθηκε τεράστια ευκαιρία για πέμπτο γκολ, με την άμυνα της Τσέλιε να κάνει λάθος, τον Βάργκα να πασάρει στον Γιόβιτς και εκείνον να βρίσκει τον αμυντικό που ήταν προ της γραμμής.

Ο ρυθμός φυσιολογικά έπεσε, αλλά η ΑΕΚ δεν χαλάρωσε πραγματικά. Δεν άφησε την Τσέλιε να βρει στιγμές που θα μπορούσαν να τη βάλουν πίσω στο… ζευγάρι και κράτησε τον έλεγχο του παιχνιδιού.