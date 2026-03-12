Μία κλασική ήττα… Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες αντιμετώπισαν μία Μονακό με πολλά προβλήματα, αλλά δεν έκαναν αυτά που έπρεπε, όυτε στο ξεκίνημα, ούτε στο τέλος.

Παρά την καλή εικόνα των Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός δέχτηκε… μαχαιριά από τον Στραζέλ στο τέλος, έκανε τραγική τελευταία επίθεση και έκανε μία κακή ήττα.

Το ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό δεν ήταν καλό. Η Μονακό προηγήθηκε με 11-2, ο Ντόρσεϊ έκανε τη μία λάθος επιλογή μετά την άλλη, χρεώθηκε τεχνική ποινή και αντικαταστάθηκε. Οι αντιδράσεις του Ολυμπιακού ήταν κακές σε αμφότερες τις πλευρές του παρκέ, όμως η είσοδος του Φουρνιέ ηρέμησε τα πράγματα, με τους Πειραιώτες να μειώνουν στους δύο.

Η περίοδος ολοκληρώθηκε στο 22-14, αφού ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ξέσπασμα. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα στο ξεκίνημα της β’ περιόδου, με τη διαφορά να ξεφεύγει περαιτέρω. Το σερί έφτασε το 13-0 και το σκορ το 29-14! Ακόμα κι όταν σταμάτησε, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε. Εφτασε τους δέκα και ανέβηκε ξανά.

Το κλείσιμο του ημιχρόνου ήταν ελαφρώς καλύτερο, αλλά τα λάθη δε σταματούσαν, ούτε και βρισκόταν ρυθμός. Ο Ολυμπιακός μείωσε στους έξι και το σκορ ημιχρόνου ήταν 43-37.

Το ξεκίνημα στην τρίτη περίοδο ήταν ιδανικό. Με επιθετικό ρυθμό και καλύτερη άμυνα, η προσπέραση ήρθε στο 45-47. Οι Μονεγάσκοι πήραν μπρος επιθετικά και σταμάτησαν την επέλαση. Οι ομάδες συνέχισαν παρέα για όλη την περίοδο, που ολοκληρώθηκε 62-63.

Η τέταρτη περίοδος, πάντως, δεν ξεκίνησε ιδανικά. Οι Γάλλοι πήγαν στο +4 και ο Πίτερς μείωσε με νέο τρίποντο. Η προσπέραση δεν άργησε να έρθει, αλλά το ντέρμπι συνεχίστηκε και οι Μονεγάσκοι πέρασαν μπροστά με τέσσερις στο τελευταίο τετράλεπτο.

Η διαφορά έπεσε στους δύο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε το όπλο του. «Διάλεξε» τον Τάις και έβαλε ένα επικό τρίποντο μπροστά του στα 2:08. Στην επόμενη επίθεση η Μονακό προσπέρασε ξανά, ενώ ο Μιλουτίνοφ κέρδισε βολές από τον Τάις. Εβαλε τη μία και ισοφάρισε.

Ο Τζέιμς επιτέθηκε πάνω στον Ντιλικίνα και κέρδισε φάουλ. Αυτός τις έβαλε και τις δύο για το 79-77. Ο Ντιλικίνα έκανε νέο λάθος, η άμυνα βγήκε και ο Πίτερς ισοφάρισε! Ο Μάικ Τζέιμς ένιωσε τράβηγμα και έφυγε.

Η άμυνα ήταν δυνατή και η άμυνα βγήκε με τον Πίτερς να κερδίζει βολές. Ο ιός συνεχίστηκε και ο Αμερικανός έβαλε μόνο τη μία στα 27.8.

Στα τέσσερα δευτερόλεπτα, ο Στραζέλ έβαλε μία… βόμβα δύο πόντων και οι Μονεγάσκοι πέρασαν μπροστά.

81-80 με 4 δευτερόλεπτα, Ντιλικίνα καθυστερημένη επαναφορά, σουτ από τα όρια του τριπόντου από τον… Μιλουτίνοφ, άστοχος και τέλος!