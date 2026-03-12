Παραδόθηκε η Ελένη Ζαρούλια στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης το πρωί της Πέμπτης 12/3 και αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή.

Η πρώην βουλεύτρια της Χρυσής Αυγής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου έφυγε με ΙΧ από την πλαϊνή είσοδο του σπιτιού της και, συνοδευόμενη από την κόρη της, εισήλθε λίγο πριν τις 10:30 το πρωί στο τμήμα χωρίς να κάνει κάποια δήλωση.

Υπενθυμίζεται ότι το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών την καταδίκασε σε πέντε χρόνια κάθειρξη για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απορρίπτοντας παράλληλα το αίτημά της για μετατροπή της ποινής. (Δείτε εδώ τις ποινές που επέβαλε το Εφετείο στους «42» στη δίκη της Χρυσής Αυγής)