Η Ιωάννα Μάνδρου, δικαστική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», περιγράφει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι αποφάσισε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την τύχη των στελεχών της Χρυσής Αυγής. Η πολυετής δικαστική διαδρομή της υπόθεσης και η ιστορικότητα της απόφασης.

Στο podcast με τίτλο «Χρυσή Αυγή: Εγκληματική οργάνωση και με τη βούλα του Εφετείου» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:31 Η εκδίκαση της υπόθεσης της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο.

Η εκδίκαση της υπόθεσης της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο. 1:27 Τα πρόσωπα που καταδικάστηκαν τελεσίδικα.

Τα πρόσωπα που καταδικάστηκαν τελεσίδικα. 2:32 Οι ποινές που θα πρέπει να εκτίσουν οι καταδικασθένετες.

Οι ποινές που θα πρέπει να εκτίσουν οι καταδικασθένετες. 3:50 Η σταθερή άποψη της Δικαιοσύνης σχετικά με τα πεπραγμένα της Χρυσής Αυγής.

Η σταθερή άποψη της Δικαιοσύνης σχετικά με τα πεπραγμένα της Χρυσής Αυγής. 6:00 Η προσπάθεια των μελών της Χρυσής Αυγής να αποκρύψουν τη ναζιστική ιδεολογία τους.

Η προσπάθεια των μελών της Χρυσής Αυγής να αποκρύψουν τη ναζιστική ιδεολογία τους. 7:36 Πώς αποκαλύφθηκε η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής.

Πώς αποκαλύφθηκε η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. 9:14 Οι ευθύνες για την αναμονή 13 ετών ως την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου.

