Νέα προειδοποίηση έλαβαν οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου στην Κύπρο καθώς υπήρχε σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Λίγη ώρα αργότερα, οι περιορισμοί στις κινήσεις έχουν αφαιρέθηκαν λόγω λήξης του συναγερμού.

«Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει το μήνυμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε ότι ο συναγερμός που σήμανε στο Ακρωτήρι ενεργοποιήθηκε μετά από πληροφορία για πιθανή ένδειξη ύποπτου αντικειμένου που φερόταν να κατευθύνεται προς τις Βρετανικές Βάσεις. Όπως διευκρίνισε, η πληροφορία διερευνήθηκε από τις αρμόδιες αρχές, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε κάποιο περιστατικό και ο συναγερμός έληξε, καθώς τελικά το αντικείμενο δεν κατευθυνόταν προς τις Βάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, επισκέπτεται την Κύπρο.

Το ταξίδι πραγματοποιείται μετά από επίθεση με drone που σημειώθηκε την Κυριακή σε βρετανική βάση στο νησί, ενώ και άλλα drones έχουν αναχαιτιστεί τις τελευταίες ημέρες.

Την ίδια ώρα, την αποστολή ναυτικών μονάδων για την προστασία του νησιού προανήγγειλε ο Ιταλός υπουργός Αμυνας, στο πλαίσιο ενός κοινού μηνύματος ευρωπαϊκής στήριξης.

Οπως δήλωσε στην ιταλική βουλή ο Γκουίντο Κροζέτο, «σε χθεσινή μου συνάντηση με τους συναδέλφους μου της Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Πολωνίας και Γαλλίας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν διαρκή συντονισμό μεταξύ των υπουργείων Αμυνας, με στόχο την παρακολούθηση της κρίσης αυτής. Μιλώντας χθες με την Ισπανίδα ομόλογό μου και με τους υπουργούς Αμυνας των χωρών που ανέφερα, αποφασίσαμε ότι, στο εσωτερικό της ΕΕ, είχε νόημα να στείλουμε ένα μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο. Κάτι που σημαίνει ότι Ιταλοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ισπανοί, θα στείλουμε πιθανότατα βοήθεια στην Κύπρο, σε επίπεδο ασφαλείας».