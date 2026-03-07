Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τους φόρους ενέργειας, τα τέλη δικτύου και το κόστος άνθρακα ως πιθανούς τομείς για βραχυπρόθεσμα μέτρα με σκοπό την ανακούφιση της πίεσης στις βιομηχανίες που πλήττονται από τις υψηλές τιμές ενέργειας, σύμφωνα με έγγραφο που αποκάλυψε το Reuters.

Οι Βρυξέλλες αναζητούν γρήγορες λύσεις, αφού οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες προειδοποίησαν ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν τους ανταγωνιστές τους στην Κίνα και τις ΗΠΑ, ακόμη και πριν από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυτή την εβδομάδα, που προκλήθηκε από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεσμεύτηκε να παρουσιάσει επιλογές στους ηγέτες της ΕΕ για να τις εξετάσουν στη σύνοδο κορυφής στις 19 Μαρτίου.

Ένα έγγραφο της Επιτροπής που προετοιμάστηκε για τη συνεδρίαση των Επιτρόπων της ΕΕ την Παρασκευή έδειξε ότι η ΕΕ εξετάζει βραχυπρόθεσμα μέτρα για να βοηθήσει τις περιοχές και τους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο, χωρίς να υπονομεύει τους μακροπρόθεσμους νόμους για το κλίμα που αποσκοπούν στη μετάβαση της Ευρώπης σε ένα φθηνότερο, χαμηλών εκπομπών άνθρακα ενεργειακό σύστημα.

«Οποιαδήποτε πρόταση για νομοθετική αλλαγή δεν θα αποφέρει άμεσα αποτελέσματα και ενδέχεται να χρειαστεί μια ενδιάμεση λύση για τη μείωση των τιμών της ενέργειας τα επόμενα 2-5 χρόνια, έως ότου η μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας μειώσει την πίεση στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει ήδη παρατηρηθεί σε ορισμένες περιοχές», αναφέρεται στο έγγραφο, το οποίο έχει δει το Reuters.

Από πού θα «κόψει» η ΕΕ υπέρ των βιομηχανιών

Το έγγραφο ανέφερε ότι η Επιτροπή θα εξετάσει τα τέλη δικτύου – τα οποία αποτελούν περίπου το 18% των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας της βιομηχανίας – και τους εθνικούς φόρους και εισφορές, καθώς και το κόστος του άνθρακα, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 11% των λογαριασμών.

Σημειώνει ότι οι κυβερνήσεις δεν αξιοποιούν επαρκώς τα υπάρχοντα εργαλεία για τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση του κόστους του άνθρακα και των συμβολαίων διαφοράς που εγγυώνται στους βιομηχανικούς καταναλωτές σταθερή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το έγγραφο αναφέρει ότι, σε περίπτωση περαιτέρω διακοπής του εφοδιασμού με ενέργεια, οι Βρυξέλλες πρέπει να είναι έτοιμες να εισαγάγουν μέτρα για να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, όπως έκαναν το 2022, όταν η Ρωσία μείωσε δραστικά τις παραδόσεις φυσικού αερίου.

Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ot.gr