Βαρύς είναι ο λογαριασμός του πολέμου στο Ιράν κατά την πρώτη εβδομάδα της διάρκειας του, με τα καύσιμα να παίρνουν φωτιά.

Η τιμή στο πετρέλαιο Μπρεντ έχει ανέβει σε σχέση με τις 27 Φεβρουαρίου, κατά περίπου 23% και οι αυξήσεις αυτές μετακυλίονται στα καύσιμα στα βενζινάδικα.

Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα

Μέσα σε λίγα 24ωρα, οι πρώτες ανατιμήσεις στα καύσιμα έπεσαν σωρηδόν… Και όπως δείχνουν οι αναλύσεις, οι αυξήσεις δε θα σταματήσουν εδώ. Η προειδοποίηση του Κατάρ για διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου θα εκτοξεύσει την τιμή του αργού πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε ενδοσυνεδριακά την τιμή του Μπρεντ στα 89 δολάρια το βαρέλι με μία άνοδο πάνω από 4%.

Στην ελληνική αγορά, όπως εκτιμούσαν από την αρχή της εβδομάδας στελέχη της αγοράς πετρελαιοειδών, οι τιμές στα καύσιμα που πωλούν τα βενζινάδικα πήραν την ανιούσα.

Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις καταγράφονται στα προϊόντα του πετρελαίου. Οι αυξήσεις στο ντίζελ κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι της τάξης των 9 με 10 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο.

Μέσα σε λίγες ημέρες, το πετρέλαιο θέρμανσης εκτοξεύτηκε, από τα 1,179 ευρώ ανά λίτρο, στα 1,283 ευρώ.

Στο ντίζελ κίνησης, η αύξηση ήταν πάνω από 9 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Οι ιδιοκτήτες των ντιζελοκίνητων οχημάτων και οι επιχειρηματίες με τέτοιο στόλο αρχίζουν να μετρούν υψηλά κόστη για τις δαπάνες μετακίνησης.

Μικρότερη, αλλά όχι ασήμαντη, είναι η αύξηση στην τιμή της βενζίνης. Η απλή αμόλυβδη ανατιμήθηκε σχεδόν κατά περίπου 4 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Η μέση τιμή της είναι στα 1,788 ευρώ ανά λίτρο.

Πότε ενεργοποιούνται τα έκτακτα μέτρα για τα καύσιμα

Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα δεν πρόκειται να σταματήσουν εδώ. Όπως όλα δείχνουν, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και επηρεάζεται η τιμή του αργού πετρελαίου, τόσο και οι αυξήσεις στα καύσιμα θα συνεχίζονται.

Η κυβέρνηση, όπως δήλωσαν χθες, τόσο ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, όσο και ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, έχει ετοιμάσει σχέδιο με έκτακτα μέτρα, τα οποία θα ενεργοποιηθούν για την αποτροπή κρουσμάτων κερδοσκοπίας, αλλά και για να μετριάσουν τις επιπτώσεις στην αγορά.

Ο Νίκος Τσάφος σημείωσε με δηλώσεις του ότι «ο συναγερμός χτυπάει όταν το αργό πετρέλαιο φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο τραπέζι βρίσκεται η επιβολή του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των πρατηριούχων.

Πηγή: OT.gr