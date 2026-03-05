Η τάση διεύρυνσης της σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν από την μια πλευρά και των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την άλλη, εντάθηκε κατά την πέμπτη μέρα του πολέμου καθώς αυτός παίρνει αποσταθεροποιητικά χαρακτηριστικά τόσο για τις χώρες του Κόλπου, όσο και για την Μεσόγειο, την Συρία και το Ιράκ.

Το μέτωπο του Λιβάνου αγριεύει

Καθώς τα εκατέρωθεν πλήγματα συνεχίστηκαν καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας ουσιαστικά ακατάπαυστα εκατέρωθεν, ένα σημαντικό κομμάτι της διεθνούς προσοχής στράφηκε τόσο στις εξελίξεις στον Λίβανο, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις εμφανίστηκαν συνεχίζουν τόσο τα πλήγματα εναντίον στόχων εντός της χώρας, αλλά και την χερσαία επίθεση τους, μετά από την απόφαση της Χεζμπολάχ να στηρίξει με πλήγματα εναντίον του Ισραήλ την Τεχεράνη.

Στο μέτωπο που άνοιξε εκ νέου τα τελευταία 24ώρα μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις με τους ισραηλινούς να αναφέρουν και τις πρώτες απώλειες καθώς δύο στρατιώτες τους τραυματίστηκαν από επίθεση των ανδρών της σιιτικής οργάνωσης. Από την πλευρά τους οι Αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 72 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους και πάνω 427 τραυματίστηκαν από τις επιχειρήσεις των ισραηλινών.

Για το θέμα του Λιβάνου, παρέμβαση έκανε και το Ιράν, υποστηρίζοντας πως σε περίπτωση που χτυπηθεί η πρεσβεία του στη Βηρυτό από το Ισραήλ (όπως είχε απειλήσει νωρίτερα η ισραηλινή πλευρά) τότε όλες οι πρεσβείες του Ισραήλ σε ολόκληρο τον κόσμο θα μπορούσαν να είναι στόχος για την Τεχεράνη.

Ταυτόχρονα, η κατάσταση τράβηξε το ενδιαφέρον του προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε σειρά τηλεφωνικών επαφών, τόσο με την Λιβανέζικη ηγεσία, όσο και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο Μακρόν ζήτησε να υπάρξει αποκλιμάκωση στον Λίβανο, αλλά και να μην προχωρήσει η χερσαία επιχείρηση από το Ισραήλ.

Χάος και στο Ιράκ

Στο προσκήνιο ήρθε σήμερα επίσης και η κατάσταση που επικρατεί στο Ιράκ, καθώς και εκεί -οπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμό Σιιτών- η ένταση με αφορμή την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν παίρνει διαστάσεις.

Σύμφωνα με αναφορές ένοπλες ομάδες πραγματοποίησαν επιθέσεις προς το Κουβέιτ, προκαλώντας την αντίδραση της κυβέρνησης που κάλεσε τον πρέσβη του Ιράκ για να διαμαρτηρηθεί, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι αμερικανικές βάσεις στην χώρα και στην Βαγδάτη έγιναν επίσης στόχος επιθέσεων.

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω οι ιρακινές αρχές ανακοίνωσαν ότι σημειώηκε για άγνωστο λόγο γενικό μπλακάουτ στην χώρα, ενώ η αμερικανική πρεσβεία στην χώρα κάλεσε όλους του πολίτες των ΗΠΑ να βρουν τρόπους για να φύγουν από το Ιράκ «τώρα».

Αναφορές για χερσαία επίθεση Κούρδων μαχητών από το Ιράκ στο Ιράν

Το βόρειο Ιράκ και το ιρακινό Κουρδιστάν επίσης βρέθηκαν στο επίκεντρο καθώς υπάρχουν ολοένα και περισσότερες αναφορές σχετικά με σχέδιο των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το κουρδικό στοιχείο που είναι έντονο και από τις δύο πλευρές των συνόρων σε Ιράκ και Ιράν για μια χερσαία επίθεση κατά του ιρανικού καθεστώτος.

Τα τηλεφωνήματα προς τον πρόεδρο του ιρακινού Κουρδιστάν, Νετσιρβάν Μπαρζανί άρχισαν να πέφτουν βροχή, καθώς μέσα στα τελευτάια 24ώρα έχει δεχθεί τηλεφωνήματα από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν αναφορές πως βάση των Φρουρών της Επανάστασης στην ιρανική πλευρά των συνόρων δέχθηκε πυραυλική επίθεση, ενώ παράλληλα υπάρχουν αναφορές ότι και οι Φρουροί έπληξαν θέσεις κουρδικών ενόπλων οργανώσεων στο ιρακινό Κουρδιστάν.

Αργότερα και αφού υπήρξαν ρεπορτάζ και από το CNN και από άλλα διεθνή μέσα σχετικά με το ενδεχόμενο η CIA να εξοπλίζει ή να φτιάχνει σχέδια για επίθεση με τις κουρδικές οργανώσεις της περιοχής, βγήκε στην επιφάνεια ρεπορτάζ του iNEWS24, σύμφωνα με το οποίο Κούρδοι από το Ιράκ έχουν ήδη περάσει στο Ιράν (πριν από δύο μέρες) και έχουν πάρει θέσεις μάχης.

Την πληροφορία εμφανίστηκε να επιβεβαιώνει και η ανταποκρίτρια του Fox News Τζένιφερ Γκρίφιν, επικαλούμενη αμερικανό αξωιματούχο.

Σημειώνεται ότι το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα (KDP) του Ιράκ (δηλαδή το κόμμα του Μπαρζανί) ξεκαθάρισε ότι το ίδιο δεν αποτελεί μέρος αυτό του πολέμου με σχετική ανακοίνωση.

Εισβολή ισραηλινών στην Συρία και ο πύραυλος στην Τουρκία

Το βράδυ επίσης το συριακό πρακτορείο SANA μετέδωσε ότι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εισβάλλει εκ νέου στην νότια Συρία και μάλιστα υπήρξαν και βομβαρδισμοί.

Συναγερμός νωρίτερα είχε σημάνει και στην Τουρκία, μετά από τον εντοπισμό βαλλιστικού πυραύλου ο οποίος κατερρίφθη από δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ο πύραυλος είχε στόχο την Κύπρο, όμως αργότερα ρεπορτάζ της Wall Street Journal υποστήριξε ότι στόχος ήταν η βάση του Ιντσιρλίκ.

Οι εξελίξεις στην Κύπρο

Αντίστοιχα και στην Κύπρο σήμανε συναγερμός δύο φορές μέσα στην ημέρα, με την πρώτη φορά να υπάρχουν αναφορές για ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο του Λιβάνου με αποτέλεσμα να σηκωθούν δύο ελληνικά F-16, και την δεύτερη φορά αργά το βράδυ, με τις αναφορές να υποστηρίζουν ότι αυτό συνέβη προληπτικά. Σε αυτό το σημείο ενδιαφέρον έχει να αναφερθεί ότι το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας σε ενημέρωση του υποστήριξε πως το drone που είχε πλήξει την βάση στο Ακρωτήρι δεν είχε εκτοξευθεί από το Ιράν.

Το «κεντρικό» μέτωπο

Όσον αφορά στο κεντρικό θέατρο του πολέμου που είναι το Ιράν, αλλά και οι ισραηλινές πόλεις, τα Στενά του Ορμούζ και οι χώρες του Κόλπου, ξεχώρισε το σφοδρό πλήγμα με 100 αεροσκάφη και 250 βόμβες που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον ενός συμπλέγματος κτηρίων στην Τεχεράνη το οποίο σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά στέγαζε τα επιτελεία όλων των μεγάλων υπηρεσιών ασφαλείας και σωμάτων των Ιρανών.

Παράλληλα ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές τόσο του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, όσο και της Κάρολαϊν Λέβιτ, πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα έχουν πριν την συμπλήρωση μιας εβδομάδας πολέμου πλήρη κυριαρχία στον εναέριο χώρο του Ιράν, κάτι που σημαίνει όπως τόνισε ο Χέγκσεθ ότι θα μπορούν να χτυπούν όπως και όποτε θέλουν εντός της χώρας. Όσον αφορά στο εσωτερικό του Ιράν, πέρα από τα σφοδρά πλήγματα σε Τεχεράνη και αλλού, αίσθηση προκάλεσε και η απόφαση των ιρανικών Αρχών να δώσουν παράταση στην ανακοίνωση του ονόματος του διαδόχου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Αντίστοιχα στο κεντρικό θέατρο, αλλά και πολύ πιο μακριά από αυτό εντάσσεται και η επίθεση που εξαπέλυσε αμερικανικό υποβρύχιο με τορπίλη εναντίον φρεγάτας του πολεμικού ναυτικού του Ιράν ανοιχτά της Σρι Λάνκα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 87 άνθρωποι, 32 να τραυματιστούν σοβαρά και με 101 Ιρανούς ναυτικούς να εξακολουθουν να αγνοούνται.

Συνεχίζεται η κόντρα ΗΠΑ- Ισπανίας

Μακριά από όλο και διευρυνέμενο πεδίο των επιχειρήσεων, η κόντρα σε επίπεδο πολιτικής και διπλωματίας συνεχίστηκε με την κόντρα της Ισπανίας με την Αμερικανική κυβέρνηση να παίρνει νέες διαστάσεις. Μετά από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα σταματήσει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία εξαιτίας της άρνησης της να δώσει τις βάσεις της στις ΗΠΑ για την επίθεση στο Ιράν, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, σε ενημέρωση υποστήριξε ότι τελικά η Ισπανία συνεργάστηκε.

Σε λιγότερο από μια ώρα, η ισπανική κυβέρνηση δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών της Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες ξεκαθάρισε ότι διαψεύδει κατηγορηματικά ότι δέχθηκε να συνεργαστεί και επανέλαβε ότι η θέση της είναι ξεκάθαρη «όχι στον πόλεμο».