Ένοπλες οργανώσεις Κούρδων του Ιράν φέρονται να προετοιμάζονται για ενδεχόμενη χερσαία επίθεση κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατιωτικής κλιμάκωσης που περιλαμβάνει αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, καθώς και πηγές από τις ίδιες τις κουρδικές οργανώσεις, ο στόχος θα ήταν η κατάληψη συγκεκριμένης περιοχής στο ιρανικό Κουρδιστάν, ώστε να ασκηθεί πίεση στο καθεστώς και να πυροδοτηθεί ευρύτερη εσωτερική εξέγερση.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του πολέμου, πέντε αντικαθεστωτικές κουρδικές ιρανικές οργανώσεις, που έχουν βάση στο Ιράκ, ανακοίνωσαν τη δημιουργία κοινού συνασπισμού. Διαθέτουν χιλιάδες ενόπλους κατά μήκος των ιρανοϊρακινών συνόρων και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη μετακινήσει εκατοντάδες μαχητές εντός ιρανικού εδάφους ως προετοιμασία για πιθανή επιχείρηση.

Το παρασκήνιο, όπως περιγράφεται από πηγές, περιλαμβάνει φερόμενη στήριξη από τη Μοσάντ και τη CIA αναφέρει δημοσίευμα του Axios. Η ιδέα αξιοποίησης των κουρδικών οργανώσεων για χερσαία εισβολή φέρεται να προήλθε αρχικά από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τη CIA να εντάσσεται μεταγενέστερα στον σχεδιασμό. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ισραήλ φέρεται να υποσχέθηκε πολιτική στήριξη για μελλοντική κουρδική αυτονομία σε περίπτωση κατάρρευσης του ιρανικού καθεστώτος.

Οι γεωπολιτικές συνέπειες

Ωστόσο, υπάρχουν επιφυλάξεις τόσο για τη στρατιωτική επάρκεια των κουρδικών δυνάμεων όσο και για τις γεωπολιτικές συνέπειες μιας τέτοιας επιχείρησης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν εξοπλίζει τους Κούρδους, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ξεκαθάρισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει εγκρίνει σχέδιο στήριξης χερσαίας επίθεσης.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ είχε επικοινωνία με Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, μεταξύ των οποίων ο Masoud Barzani και ο Bafel Talabani, οι οποίοι φέρονται να εξέφρασαν επιφυλάξεις για εμπλοκή σε εισβολή στο Ιράν. Το ρεπορτάζ μεταδόθηκε αρχικά από το Axios και συμπληρώθηκε από το CNN.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί επικοινώνησε με τον Ιρακινό πρωθυπουργό Mohammed Shia al-Sudani, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για ενδεχόμενη διείσδυση κουρδικών δυνάμεων από το ιρακινό έδαφος. Η Βαγδάτη διαβεβαίωσε ότι δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί το έδαφός της για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Παρά τους συνεχιζόμενους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε στρατιωτικές θέσεις στο βορειοδυτικό Ιράν, οι κουρδικές οργανώσεις διαψεύδουν ότι έχουν ήδη ξεκινήσει χερσαία επιχείρηση, αν και πηγές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο έναρξης μέσα στις επόμενες ημέρες, εφόσον δοθεί το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.