Ενενηνταπεντάχρονος οδηγός σκοτώθηκε σε τροχαίο που προκάλεσε έξω από τη Λάρισα, στο δρόμο από Νίκαια προς Νέες Καρυές. Ο ηλικιωμένος οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε πρώτα με άλλο Ι.Χ. και στη συνέχεια με φορτηγάκι βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

«Εγώ δεν άλλαξα λωρίδα, πήγαινα κανονικά, τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου. Πρώτα χτύπησε εμένα και μετά πήγε και έπεσε πάνω στο φορτηγό, έπεσε σε ημιφορτηγό 3,5 τόνων και δεν άφησε τίποτα στην πρόσοψη» είπε στον Alpha ο 78χρονος οδηγός που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

«95 ετών και σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα. Δεν ήταν που ήταν 95χρονος, έτρεχε κιόλας. Εγώ πήγαινα την γυναίκα μου να κάνει εγχείρηση στην κλινική. Εμείς δεν πάθαμε τίποτα, δεν χτύπησα, άνοιξε ο αερόσακος. Απλώς δεν άνοιγε η πόρτα και δεν μπορούσα να βγω. Ήρθε κάποιος και με βοήθησε» ανέφερε.

Ο 95χρονος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Διενεργήθηκε ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν ο θάνατος επήλθε από παθολογικά αίτια πριν από το τροχαίο ή μετά τη σύγκρουση. Ο ηλικιωμένος είχε ξεκινήσει από την Καλαμαριά με προορισμό την Χαλκίδα.