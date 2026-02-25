Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος τα ξημερώματα της Τετάρτης όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Καραολή Δημητρίου στο Πέραμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άνδρες, 26 και 29 ετών. Ο 26χρονος αναβάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Νίκαιας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ο 29χρονος, που επίσης επέβαινε σε μοτοσικλέτα, μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό με ελαφρά τραύματα.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Πειραιά προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου βρίσκεται σε εξέλιξη.