Έπειτα από έξι ημέρες νοσηλείας σε κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, ο 40χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας που τραυματίστηκε σοβαρά, σε τροχαίο με ΙΧ στη λεωφόρο Συγγρού, άφησε την τελευταία του πνοή. Το δυστύχημα είχε σημειωθεί όταν το αυτοκίνητο επιχείρησε δεξιά στροφή, ενώ η μοτοσικλέτα κινείτο ευθεία.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο επιχείρησε δεξιά στροφή προς την οδό Λάμπρου Κατσώνη, ενώ η μοτοσικλέτα βρισκόταν σε ευθεία κίνησε σε άλλη λωρίδα κυκλοφορίας. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο 40χρονος εκσφενδονίστηκε μαζί με τη μοτοσικλέτα πάνω σε κολώνα φωτισμού, ενώ στη συνέχεια σύρθηκε για αρκετά μέτρα στον παράδρομο.

Η κινητοποίηση στο σημείο ήταν άμεση, με περαστικούς και νοσηλευτές να επιχειρούν ΚΑΡΠΑ, ενώ ακόμα και διερχόμενο ιδιωτικό ασθενοφόρο σταμάτησε για βοήθεια, μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί πάλεψαν επί έξι ημέρες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας είχαν τοποθετήσει στον άτυχο άνδρα σωληνάκι για παροχέτευση υγρού, η καρδιά του δεν άντεξε και το πρωί της Δευτέρας εξέπνευσε, έπειτα από σκληρή μάχη για τη ζωή του.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ το τραγικό περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τους κινδύνους στις πολυσύχναστες λεωφόρους της Αθήνας.