Η απόφαση για την ανάπτυξη των MIM-104 Patriot στην Κάρπαθο ελήφθη στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα μετά την καταγραφή δύο περιστατικών ιρανικών επιθέσεων, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της βρετανικής βάσης, στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Στρατιωτικά οχήματα που μετέφεραν το αντιαεροπορικό σύστημα διέσχισαν τον κεντρικό οδικό άξονα του νησιού, κατευθυνόμενα προς προκαθορισμένα σημεία εγκατάστασης, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε μετά τον κατάπλου αρματαγωγού του Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι των Πηγαδίων.

Γιατί επιλέχθηκε η Κάρπαθος

Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι η Κάρπαθος θεωρήθηκε κομβικό σημείο, καθώς παρέχει δυνατότητα επιτήρησης ευρύτερου εναέριου χώρου στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Η γεωγραφική της θέση επιτρέπει την ενίσχυση της αντιαεροπορικής «ομπρέλας», σε μια περίοδο αυξημένης περιφερειακής αστάθειας.

Στην Κύπρο βρίσκονται ήδη τέσσερα μαχητικά F-16 Fighting Falcon διαμόρφωσης Viper, καθώς και οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», ενισχύοντας την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Επιχειρησιακή θωράκιση

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, το αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε το πρωί στα Πηγάδια της Καρπάθου και αποβίβασε τη συστοιχία πυραύλων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αντιαεροπορικής θωράκισης της χώρας.

Η ανάπτυξη των Patriot στο νησί εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα αποτρεπτικών κινήσεων, με την Αθήνα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να προσαρμόζει την επιχειρησιακή της διάταξη ανάλογα με τα δεδομένα ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.