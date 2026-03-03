Συστοιχία Patriot μεταφέρεται εντός της ημέρας (3/3) στο νησί της Καρπάθου, ώστε να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα στην περιοχή, λόγω της αναταραχής στη Μέση Ανατολή.

Σήμερα μεταβαίνει στην Κύπρο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Ο κ. Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη στις 11:00, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις, ενώ θα συναντηθεί και με τον κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα.

Υπενθυμίζουμε ότι, μετά τα δύο drone που αναχαίτισε η Κύπρος στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, ενεργοποιήθηκε το κοινό αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου.

Σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα «Κίμων» μαζί με την ελληνική φρεγάτα «Ψαρά», η οποία θα φέρει το σύστημα «Κένταυρος», καθώς και ζεύγος μαχητικών F‑16 για την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου.

