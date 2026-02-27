Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 64χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε μία 25χρονη ΑμεΑ και επιχείρησε να βιάσει την δίδυμη αδελφή της, επίσης ΑμεΑ στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και δεν θυμάται τι έγινε.

Επικαλέστηκε μάλιστα και ψυχιατρικά προβλήματα, και κατέθεσε μέσω του δικηγόρου του αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να ισχυρίστηκε, ότι βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας επειδή η μητέρα της 25χρονης του είχε δώσει τα κλειδιά για να το δείχνει σε υποψήφιους αγοραστές, καθώς θα έβγαινε σε πώληση.