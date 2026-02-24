Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις στη σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης γυναίκας ΑμεΑ στην Κυψέλη, από γνωστό της οικογένειας.

Ο δράστης φέρεται να έχει κακοποιήσει σεξουαλικά και την κόρη του στην Αλβανία όταν εκείνη ήταν μικρό παιδί, όπως αποκάλυψε η ίδια στο Star.

«Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έχει ζήσει το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση, μη με έδερνε, μη με σκότωνε. 7 χρονών ήμουν. Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια, θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό» είπε.

Ο πατέρας της μάλιστα φέρεται να προσπάθησε να τη βγάλει τρελή. «Μου λέει “δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί από το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη”. Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα», είπε η κόρη του 64χρονου.

Οι άνδρες της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών αναζητούν τον φερόμενο δράστη στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια. Εκτιμούν ότι κάποιος τον κρύβει, ενώ αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει καταφέρει να διαφύγει στην Αλβανία.

Κυψέλη: Η μάχη με τον 64χρονο

Σώμα με σώμα με τον επίδοξο βιαστή του παιδιού της πάλεψε η γυναίκα στην Κυψέλη, όπως φαίνεται σε βίντεο. Εκείνος τη χτυπά, με τη γυναίκα να προσπαθεί να τον εγκλωβίσει μέσα στο σπίτι για να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί.

«Πήγε να με αγκαλιάσει και καλά για συγγνώμη και του ρίχνω μια με το τηγάνι. Γλιστράω και πέφτω, και εκείνη την ώρα βρήκε την ευκαιρία και άρχισε να με χτυπά. Προσπαθώ να σηκωθώ και πάλι αρχίζει και μου ρίχνει. Φεύγει, τον κυνηγάω με ένα μαχαίρι» ανέφερε η μητέρα.

Το περιστατικό έγινε μέσα στο μικρό διαμέρισμα όπου ζει η μητέρα με τα δυο της κορίτσια. Η μητέρα, μέσα σε όλα τα τραγικά που συνέβησαν, αισθάνεται τυχερή, καθώς υπήρχαν κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τα πάντα.