Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στην υπόθεση με τον 64χρονο στην Κυψέλη, που παρενόχλησε σεξουαλικά 25χρονη με αναπηρία.

Ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, εκμεταλλεύτηκε την απουσία της μητέρας και αποπειράθηκε να βιάσει την κόρη της η οποία πάσχει από εγκεφαλική παράλυση και σοβαρές αναπηρίες.

Ο 64χρονος είχε γνωριστεί με τη μητέρα των δίδυμων κοριτσιών στο συσσίτιο της εκκλησίας.

Η ίδια περιέγραψε τα όσα αντίκρυσε επιστρέφοντας στο σπίτι της: «Μπαίνοντας μέσα, βλέπω αυτόν ξαπλωμένο πάνω στο παιδί μου που κοιμάται. Βουτάω ένα τηγάνι τεράστιο και του το κοπανάω στο κεφάλι».

«Η ιατροδικαστική έδειξε ότι το παιδί δεν πειράχτηκε. Αλλά δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που λέει ότι ο κοντινότερος άνθρωπος είναι και χειρότερος εχθρός».

Νέα καταγγελία;

Το MEGA φέρνει στο φως μία ακόμη καταγγελία για τον 64χρονο. Γειτόνισσά του υποστηρίζει ότι η κόρη του της είχε εκμυστηρευτεί ότι ο άνδρας στο παρελθόν είχε επιχειρήσει να την κακοποιήσει σεξουαλικά.

«Ήρθε η κοπέλα, η κόρη, και μου έλεγε ότι επιχείρησε να την βιάσει. Μου έλεγε ότι πήγε να την βιάσει ο πατέρας της, εγώ όμως δεν το πίστεψα. Εγώ τον Μ. τον ξέρω πάνω από 30 χρόνια».

Πριν από περίπου 6 μήνες η ίδια γυναίκα είδε τον δράστη να πηγαίνει στο σπίτι της κόρης του, όσο εκείνη έλειπε, με μία νεαρή γυναίκα σε αμαξίδιο.

Όταν τον ρώτησε πού πάνε, εκείνος της απάντησε πως την έφερε στο σπίτι του να την κάνει μπάνιο γιατί «τους έχουν κόψει το νερό».

Ο 64χρονος παραμένει άφαντος, έχει κλείσει το κινητό του και οι αρχές συνεχίζουν να τον αναζητούν.