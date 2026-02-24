Παραδόθηκε στην αστυνομία ο 64χρονος αλβανός που καταζητούνταν για την απόπειρα βιασμού δύο 25χρονων δίδυμων αδελφών ΑμεΑ στην Κυψέλη.

Ο άνδρας παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, συνοδευόμενος από δικηγόρο.

Τι συνέβη

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από την μητέρα της 25χρονης όταν παρακολούθησε υλικό από κάμερες που βρίσκονται εγκατεστημένες εντός της οικίας.

Όπως υποστήριξε η ίδια, ο 64χρονος εισήλθε στο σπίτι και φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά τη μία από τις δίδυμες κόρες της, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δεύτερη.

Η μητέρα προσπάθησε να τον πιάσει ωστόσο εκείνος χτυπώντας την με κλωτσιές και μπουνιές κατάφερε να φύγει από το σπίτι, πριν φτάσει η Αστυνομία.

Αμέσως, προχώρησε σε καταγγελία με τις αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Ο άνδρας ήταν γνωστός της οικογένειας και μάλιστα είχε κάνει και πολλά θελήματα, προσφερόμενος να βοηθήσει.

Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA εξασφάλισε ντοκουμέντα της αποτρόπαιης επίθεσης.

Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να την χτυπάει με χαστούκια και κλωτσιές και μπουνιές σε όλο της το σώμα, ενώ και οι δύο έχουν πέσει κάτω.

Καταγγελία από την κόρη του

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο σκοτεινή τροπή, όταν η κόρη του κατηγορούμενου αποκάλυψε ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της σε ηλικία μόλις επτά ετών, στην Αλβανία.

«Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έχει ζήσει το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση μη με έδερνε, μη με σκότωνε. Επτά χρονών ήμουν… Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια. Θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.