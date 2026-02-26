Ενοχοι κρίθηκαν οι τέσσερις ιδιώτες για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, που έκανε δεκτή την σχετική πρόταση του εισαγγελέα της δίκης Δημήτρη Παυλίδη.

Από την υιοθέτηση του δικαστηρίου ωστόσο της πρότασης για μετατροπή της κατηγορίας για ορισμένες πράξεις σε έγκλημα κατά συρροή οι ποινές μπορεί να αυξηθούν σημαντικά προς τα πάνω για τους κατηγορούμενους, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο για κάποιους και για ποινές που θα εκτιθούν.

«Από τη συνεκτίμηση όλων των αποδεκτών μέσων, κυρίως των μαρτυρικών καταθέσεων αλλά και των εγγράφων που διαφώτιζαν την αλήθεια, αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι κατόπιν συναπόφασης, μαζί με άλλους συνεργάτες τέλεσαν τις πράξεις που τους αποδίδονται με κοινό δόλο.

Απόκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και προσωπικές συνδιαλέξεις. Δε θα μπορούσε να γίνει πλήρης ανάπτυξη του σκεπτικού του δικαστηρίου, θα το δείτε με την απόφαση» είπε ο πρόεδρος του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας Νίκος Ασκιανάκης.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους ιδιώτες επιχειρηματίες Ταλ Ντίλιαν, Φελιξ Μπίτζιο, Γιάννη Λαβράνο και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Κατά συρροή

Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα, που πρότεινε για κάποιες πράξεις τη μετατροπή της κατηγορίας σε έγκλημα που τελέστηκε κατά συρροή, γεγονός που θα επηρεάσει το ύψος των ποινών προς τα πάνω.

«Πρέπει, για τις επιμέρους πράξεις να αποδοθεί ορθότερος χαρακτηρισμός από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή εγκλήματα» σημείωσε ο κ. Ασκιανάκης.

Ο πρόεδρος έκρινε επιπλέον ότι πρέπει «Να παύσει οριστικά η δίωξη ως προς όλους τους παθόντες που δεν υπέβαλλαν έγκληση 108 στον αριθμό».

Η διαδικασία συνεχίζεται για το ζήτημα των ελαφρυντικών και των ποινών.