Απάντηση στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το θέμα των υποκλοπών έδωσε το ΠαΣοΚ. «Η κυρία Καρυστιανού όσο μιλάει για θέματα που δε γνωρίζει, εκτίθεται. Εκτός και αν το κάνει σκοπίμως για να δώσει πολιτικά διαπιστευτήρια, οπότε τότε υπάρχει και ηθικό ζήτημα. Σεβόμαστε τον αγώνα της, αλλά όλοι κρίνονται» ανέφεραν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Στη ανακοίνωσή του το ΠαΣοΚ επισημαίνει: «Προς ενημέρωση της κυρίας Καρυστιανού, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εκείνος που με την προσφυγή του στη δικαιοσύνη αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και οδήγησε σε όλες τις δικαστικές νίκες απέναντι στο δυσώδες παρακράτος του συστήματος Μαξίμου.

Μετά από προσφυγή του κ. Ανδρουλάκη, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το ΣτΕ κήρυξε αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα που ήταν ο “νομικός φερετζές” των υποκλοπών. Με προσφυγή του κ. Ανδρουλάκη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ζητεί εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το θέμα.

Αύριο αναμένεται η έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου όπου οι αποκαλύψεις ήταν καταιγιστικές για χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής των υποκλοπών και την ύπαρξη ενιαίου κέντρου παρακολουθήσεων ΕΥΠ – Predator. Σε αυτή τη δίκη μοναδικοί μηνυτές ήταν ο κ. Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.

Ποιος είχε, λοιπόν, κάτι να κρύψει; Αυτός, που είναι ο μοναδικός που κίνησε όλες τις νομικές διαδικασίες και άγει τις αποκαλύψεις ή όσοι υπουργοί και αξιωματούχοι σιώπησαν μπροστά στο καθήκον τους;

Και άλλοι στο παρελθόν αναπαρήγαγαν αντίστοιχα ψεύδη και ψεκασμένες συκοφαντίες. Διαψεύστηκαν στην πράξη και ακυρώθηκαν ως πολιτικά πρόσωπα.

Ο δρόμος της αλήθειας και της ευθύνης αποδείχτηκε μοναχικός, γι’ αυτό και είναι τόσο σημαντικός και βαθιά αξιακός».

Η δήλωση της Καρυστιανού που προκάλεσε την αντίδραση του ΠαΣοΚ

Νωρίτερα η κα Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο OPEN είχε σημειώσει: «Δεν έχω να σχολιάσω κάτι ειδικά πέρα του γεγονότος ότι μου έκανε εντύπωση η στάση του για τις υποκλοπές. Εννοώ ότι δεν διεκδίκησε το δικαίωμά του και δεν πίεσε να μάθει τους λόγους για τους οποίους τον άκουγαν, που θεωρώ ότι ήταν ένα κομμάτι που αφορούσε τη Δημοκρατία».

Από εκεί και πέρα στη συνέντευξή της μίλησε και για άλλα θέματα. Μεταξύ άλλων απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας της με την Ζωή Κωνσταντοπούλου τονίζοντας: «Την κυρία Κωνσταντοπούλου, τη συναντάω στα δικαστήρια και βεβαίως μιλάμε για νομικά ζητήματα, αλλά μέχρι εκεί. Πολιτικά δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι».

Ανάλογη ήταν η στάση της και προς τον Αλέξη Τσίπρα: «Ως πολίτης είμαι επιθετική απέναντι σε όλους τους μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Ειλικρινά, περίμενα ότι ένας άνθρωπος που εκφράζει την Αριστερά, που βγήκε πρώτη φορά αριστερά, ότι θα λειτουργούσε πιο αριστερά, αλλά δυστυχώς, είδαμε ότι είχαμε μια πολιτική δεξιά. Μην σας πω πολύ δεξιά. Και έγιναν πολύ σημαντικά λάθη. Για μένα το ότι η δήμευση της περιουσίας της χώρας είναι εγκληματικό».

Ερωτηθείσα αν είναι ακροδεξιά, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε: «Οι ακραίες θέσεις δεν με εκφράζουν καθόλου. Είμαι υπέρ της δικαιοσύνης, της ισοκρατίας, της ισονομίας, υπέρ των αξιών που λείπουν από τη ζωή μου. Το να σχολιάσεις κάποιον ως θρησκόληπτο επειδή έχεις κάνει κάνει μία φωτογράφιση και φαίνονται εκκλησιαστικές εικόνες δείχνει έλλειψη επιχειρημάτων και φόβο προς εμένα».

Την ίδια ώρα απέδωσε σε διαστρέβλωση τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τη θέση της σε συνέντευξη για τις αμβλώσεις. Ξεκαθαρίζοντας τη θέση της, τόνισε πως δικαίωμα της γυναίκας να ορίζει το σώμα της, δεν θα της το πάρει κανένας. Το θέμα είναι τι κάνουμε ως κοινωνία για να περιορίσουμε τον αριθμό των αμβλώσεων και να μην οδηγούνται άδικα γυναίκες που δεν θα ήθελαν αν υπήρχαν συνθήκες, να οδηγούνται σε αυτό το χειρουργείο.

«Μου έταξαν υπουργείο και το αρνήθηκα»

Επιπρόσθετα, η κα Καρυστιανού αποκάλυψε πως της είχε γίνει πρόταση να αναλάβει κάποιο υπουργείο αλλά αρνήθηκε. «Μου έχουν προτείνει συνεργασία και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αριστερά και δεξιά. Η πρόταση έγινε μέσω τρίτων. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο – π.χ. Δικαιοσύνης – αλλά την απέρριψα αμέσως. Στη συνέχεια, έγιναν πιο επιθετικοί… Ή είσαι μαζί μας ή είσαι αντίπαλος», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Η ίδια περιέγραψε τη διαδικασία που την οδήγησε στην πολιτική: «Βρέθηκα αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα. Ήρθα αντιμέτωπη με το σκληρό πρόσωπο της κοινωνίας… Σιωπούσαμε μέχρι τώρα, γιατί πιστεύαμε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Θεώρησα ότι δε θα μπορούσα να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου απλά αντιμέτωπη με την ίδια κατάσταση».