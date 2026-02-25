Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης αποδίδοντας αυτή την τιμή στη συμμετοχή του σε οκτώ διεθνείς συγκρούσεις από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο Ιανουάριο.

Από τις οκτώ συγκρούσεις ο ρόλος του Τραμπ αμφισβητείται σε ορισμένες, σε άλλες οι εχθροπραξίες επανεκκίνησαν, ενώ ο όρος «πόλεμος» ενδέχεται να χρησιμοποιείται με υπερβολική ευκολία για κάποιες από αυτές.

Παρά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας στον Λευκό Οίκο τον Ιούνιο νέες συγκρούσεις έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και κατά μήκος των συνόρων μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης.

Ακολουθεί μια επισκόπηση των οκτώ συγκρούσεων από τον Indepedent στις οποίες έχει παρέμβει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ισραήλ, Ιράν και Παλαιστινιακά Εδάφη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο μέσω της πρωτοβουλίας «Συμβούλιο Ειρήνης», επιχειρώντας να δρομολογήσει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την ανοικοδόμησή της.

Τον Οκτώβριο επιτεύχθηκε, με τη διαμεσολάβησή του, η πρώτη φάση συμφωνίας ομήρων και εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία αποτέλεσε σημαντικό βήμα μετά από έναν διετή πόλεμο με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, χωρίς όμως να σταματήσει οριστικά τις εχθροπραξίες.

Παρά την απελευθέρωση ομήρων, οι αμοιβαίες κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας και οι μεγάλες διαφωνίες σε κρίσιμα ζητήματα -όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, η διακυβέρνηση της μεταπολεμικής Γάζας και η διεθνής ασφάλεια- παραμένουν άλυτες.

Παράλληλα, ο Τραμπ επιδιώκει τη διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ, ενώ η εμπλοκή του στην κρίση με το Ιράν, από τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις έως τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς και τις μεταγενέστερες πιέσεις για εκεχειρία, υπογραμμίζει τον συνδυασμό διπλωματίας και στρατιωτικής ισχύος που χαρακτηρίζει τη στρατηγική του στη Μέση Ανατολή.

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Τον Αύγουστο του 2025 ο Ντόναλντ Τραμπ έφερε σε κοινή συνάντηση τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, οι οποίοι υπέγραψαν δήλωση πρόθεσης για ειρηνικές σχέσεις, στο πλαίσιο μιας σύγκρουσης που διαρκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Ο ίδιος παρουσίασε την εμπλοκή του ως αποτέλεσμα εμπορικής διαμεσολάβησης, θέτοντας τις οικονομικές συμφωνίες ως μοχλό πίεσης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Παρότι υπήρξε εκεχειρία το 2023 και συμφωνήθηκε σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας τον Μάρτιο, δεν έχει υπογραφεί δεσμευτική συνθήκη, ενώ παραμένουν ανοιχτά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα. Παράλληλα, υπεγράφησαν οικονομικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, που προβλέπουν την ανάπτυξη στρατηγικού διαδρόμου στη νότια Αρμενία και ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας, εντάσσοντας τη διαδικασία ειρήνευσης σε ένα ευρύτερο γεωοικονομικό πλαίσιο.

Καμπότζη και Ταϊλάνδη

Παρά τη μερική διαμεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ, οι σχέσεις Ταϊλάνδης και Καμπότζης παραμένουν τεταμένες, με την εκεχειρία να αποδεικνύεται εύθραυστη.

Ο Τραμπ παρενέβη όταν οι χρόνιες εντάσεις κλιμακώθηκαν τον Ιούλιο σε πενθήμερη στρατιωτική σύγκρουση, τη σοβαρότερη εδώ και πάνω από μία δεκαετία, ασκώντας πίεση μέσω της αναστολής εμπορικών συμφωνιών.

Αν και τον Οκτώβριο επιβλέφθηκε η υπογραφή συμφωνίας εκεχειρίας στη Μαλαισία, αυτή κατέρρευσε γρήγορα, καθιστώντας αναγκαία μια νέα εκεχειρία στα τέλη Δεκεμβρίου, γεγονός που αναδεικνύει τα περιορισμένα και προσωρινά αποτελέσματα της αμερικανικής διαμεσολάβησης.

Ρουάντα και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Η αντάρτικη ομάδα M23, με φερόμενη στήριξη από τη Ρουάντα, έχει ενισχύσει σημαντικά τον έλεγχό της στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αυξάνοντας τους φόβους για ευρύτερη περιφερειακή αποσταθεροποίηση.

Παρά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας με αμερικανική διαμεσολάβηση τον Ιούνιο, υπό την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία παραμένει ανενεργή και οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

Η κυβέρνηση του Κονγκό και αξιωματούχοι των ΗΠΑ κατηγορούν τη Ρουάντα για παραβίαση των δεσμεύσεών της, ενώ το Κιγκάλι αρνείται κάθε εμπλοκή, παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις του ΟΗΕ. Η κρίση εντάσσεται σε μια μακρόχρονη σύγκρουση με ιστορικές ρίζες στη γενοκτονία του 1994, την ώρα που οι ΗΠΑ συνδέουν τη διπλωματική τους πίεση και την απειλή κυρώσεων με το στρατηγικό ενδιαφέρον για τα κρίσιμα ορυκτά του Κονγκό.

Ινδία και Πακιστάν

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησύχησαν ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο όταν Ινδία και Πακιστάν, δύο πυρηνικές δυνάμεις, συγκρούστηκαν τον Μάιο μετά από επίθεση στην Ινδία που το Νέο Δελχί απέδωσε στο Ισλαμαμπάντ.

Με διαβουλεύσεις με τον Τραμπ, Αμερικανοί αξιωματούχοι πίεσαν τις δύο πλευρές να αποκλιμακώσουν. Εκεχειρία ανακοινώθηκε στις 10 Μαΐου, μετά από τέσσερις ημέρες συγκρούσεων. Ωστόσο, η Ινδία αμφισβήτησε ότι η αμερικανική πίεση ή οι απειλές για εμπόριο έπαιξαν ρόλο.

Αίγυπτος και Αιθιοπία

Η Αίγυπτος και η Αιθιοπία διαφωνούν εδώ και χρόνια για το Μεγάλο Αιθιοπικό Φράγμα της Αναγέννησης, το οποίο το Κάιρο θεωρεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εργάζεται για την επίλυση της διαφοράς, αν και παραμένει ασαφές τι ακριβώς πράττει. Η Αιθιοπία εγκαινίασε το φράγμα τον Σεπτέμβριο, παρά τις αντιρρήσεις της Αιγύπτου και του Σουδάν.

Σερβία και Κόσοβο

Η Σερβία και το Κόσοβο διατηρούν τεταμένες σχέσεις πέντε χρόνια μετά τις οικονομικές συμφωνίες που μεσολάβησε ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία. Δεν έχει υπογραφεί ειρηνευτική συμφωνία, ενώ το Βελιγράδι εξακολουθεί να θεωρεί το Κόσοβο τμήμα της επικράτειάς του.

Ρωσία και Ουκρανία

Ο Τραμπ, που είχε δηλώσει ότι θα έλυνε τον πόλεμο σε μία ημέρα, δεν έχει καταφέρει να τερματίσει τη σύγκρουση, η οποία διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Οι προσπάθειές του εναλλάσσονται μεταξύ εκκλήσεων για εκεχειρία και επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία, χωρίς ουσιαστική πρόοδο.