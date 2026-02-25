Στην πόλωση -σε ένα ήδη πολωμένο πολιτικό κλίμα- εμφανίστηκε να ποντάρει στην ετήσια ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ , Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σχεδόν από την αρχή μέχρι το τέλος της, σχεδόν κάθετι τι που έλεγε ή ανακοίνωνε είχε σαν στόχο τους Δημοκρατικούς και την ατζέντα τους ή την ατζέντα που ο ίδιος τους απέδιδε για να υπερασπιστεί τη δική του.

Σε κλίμα ιδιαίτερης έντασης η ομιλία

Η στόχευση του προέδρου των ΗΠΑ δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική, καθώς η χρονιά που διανύουμε είναι μια εκλογική χρονιά καθώς οι Αμερικανοί θα κληθούν να ψηφίσουν στην ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενδεικτικό της έντασης και της πόλωσης που επικρατεί στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ είναι ότι σχεδόν σε κάθετι που έλεγε ο πρόεδρος λάμβανε χειροκρότημα από τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά και αποδοκιμασίες από τους Δημοκρατικούς που παρέμειναν στην αίθουσα.

Ο Τραμπ στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας, η οποία δόθηκε σε μια αίθουσα όπου περισσότερες από 40 έδρες των Δημοκρατικών ήταν άδειες σε ένδειξη διαμαρτυρίας, επικεντρώθηκε στο να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα του μέχρι σήμερα, ενώ ταυτόχρονα μοίραζε βραβεία και μετάλλια και έκανε ανακοινώσεις σχετικά με τις επόμενες κινήσεις του ίδιου και της κυβέρνησης του.

Ο πρόεδρος υπερασπίστηκε την ατζέντα του

Ένα από τα βασικά θέματα με τα οποία ασχολήθηκε στην ιστορική εξαιτίας της διάρκειας της ομιλίας (ξεπέρασε την μια ώρα και 47 λεπτά) ήταν το ζήτημα της οικονομίας και του αυξημένου κόστους ζωής – το οποίο προσπαθεί να το αποσπάσει από την ατζέντα των Δημοκρατικών και να το εντάξει στη δική του πολιτική- . Φυσικά αναφέρθηκε με ιδιαίτερα αρνητικά λόγια στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου (ενώπιον τριών δικαστών που ήταν στην αίθουσα στο Κογκρέσο) που έκρινε τους δασμούς Τραμπ ως αντισυνταγματικούς, αλλά ασχολήθηκε εκτενώς και με το βασικό θέμα στο οποίο έχει επενδύσει πολιτικά που δεν είναι άλλο από την αντιμεταναστευτική του πολιτική.

Το αφήγημα της κυρίαρχης Αμερικής

Τον τόνο για όσα ακολούθησαν έδωσε σχεδόν με το καλημέρα τονίζοντας πως: «Σήμερα τα σύνορά μας είναι ασφαλή. Το ηθικό μας έχει αποκατασταθεί. Ο πληθωρισμός καταρρέει. Τα εισοδήματα αυξάνονται γρήγορα. Η οικονομία βρυχάται όπως ποτέ άλλοτε. Οι εχθροί μας φοβούνται. Οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία μας είναι ενισχυμένες. Και η Αμερική χαίρει ξανά σεβασμού, ίσως όπως ποτέ πριν».

Όπως ανέφερε στην συνέχεια με τον γνωστό του τρόπο που έκανε την ομιλία της Κατάστασης της Ένωσης να μοιάζει με μια από τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις:

– «Μετά από τέσσερα χρόνια κατά τα οποία εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες πέρασαν τα σύνορα χωρίς έλεγχο και διασταύρωση στοιχείων, έχουμε πλέον τα ισχυρότερα και ασφαλέστερα σύνορα στην αμερικανική ιστορία. Τους τελευταίους εννέα μήνες, μηδέν παράνομοι μετανάστες έγιναν δεκτοί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επιτρέπουμε όμως πάντα τη νόμιμη είσοδο ανθρώπων που αγαπούν τη χώρα μας και εργάζονται σκληρά για να τη διατηρήσουν.

– Η ροή της θανατηφόρας φαιντανύλης μειώθηκε κατά 56% μέσα σε έναν χρόνο — ρεκόρ. Και πέρυσι το ποσοστό ανθρωποκτονιών κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση στην καταγεγραμμένη ιστορία — το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από 125 χρόνια, από το 1900.

– Η προηγούμενη κυβέρνηση μάς άφησε τον χειρότερο πληθωρισμό στην ιστορία μας. Μέσα σε 12 μήνες, όμως, η κυβέρνησή μου μείωσε τον δομικό πληθωρισμό στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. Τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025 έπεσε στο 1,7%.

– Η βενζίνη, που είχε φτάσει πάνω από 6 δολάρια το γαλόνι σε ορισμένες πολιτείες, βρίσκεται πλέον κάτω από 2,30 δολάρια στις περισσότερες και σε ορισμένες ακόμη και στα 1,99. Στην Αϊόβα είδα 1,85 δολάρια το γαλόνι.

– Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων είναι στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων τεσσάρων ετών και πέφτουν, ενώ το ετήσιο κόστος ενός νέου στεγαστικού έχει μειωθεί σχεδόν κατά 5.000 δολάρια μέσα σε έναν χρόνο.

– Το χρηματιστήριο έχει καταγράψει 53 νέα ιστορικά υψηλά από τις εκλογές, ενισχύοντας συντάξεις, 401(k) και αποταμιεύσεις εκατομμυρίων Αμερικανών. Σε τέσσερα χρόνια, η προηγούμενη κυβέρνηση εξασφάλισε λιγότερο από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια νέων επενδύσεων. Σε 12 μήνες, εγώ εξασφάλισα δεσμεύσεις άνω των 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Τι διαφορά κάνει ένας πρόεδρος.

Η παραγωγή πετρελαίου αυξήθηκε κατά 600.000 βαρέλια ημερησίως. Λάβαμε επίσης πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. Η παραγωγή φυσικού αερίου βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό, γιατί κράτησα την υπόσχεσή μου: «τρυπάμε, τρυπάμε, τρυπάμε».

Για όλους αυτούς τους λόγους, δηλώνω απόψε ότι η κατάσταση της Ένωσής μας είναι ισχυρή».

Η ομιλία είχε και ανακοινώσεις

Σε ένα σημαντικό μέρος της ομιλίας του ο Τραμπ προχώρησε και σε ανακοινώσεις σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα, ανακοινώνοντας μεταξύ άλλων ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς θα αναλάβει να τρέξει τη νέα πρωτοβουλία του ίδιου για έναν «πόλεμο κατά της απάτης».

Επιπλέον ανακοίνωσε και την δέσμευση του να προστατεύσει τους καταναλωτές σχετικά με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ζητώντας από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να κατασκευάζουν δικές τους μονάδες παραγωγής ενέργειας για τα κέντρα δεδομένων τους.

Προς το τέλος της ομιλίας του ο Τραμπ αναφέρθηκε και σε ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος απαριθμώντας για ακόμη μια φορά τις επιτυχίες του στο «να σταματάει πολέμους», ενώ αναφέρθηκε και στην επίθεση στο Ιράν του καλοκαιριού και τη διάλυση του πυρηνικού του προγράμματος.

Στο θέμα του τι συμβαίνει τώρα με το Ιράν ο ίδιος τόνισε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στη χώρα να έχει πυρηνικά όπλα και ότι παρότι ο ίδιος θέλει το θέμα να λυθεί μέσω διπλωματίας, δεν μπορεί να επιτρέψει στη μεγαλύτερη χώρα που στηρίζει την τρομοκρατία να έχει πυρηνικά.