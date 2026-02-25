Κατά την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, ο Ντόναλντ Τραμπ διακήρυξε ότι εγκαινίασε μια «χρυσή εποχή για την Αμερική», ενώ παράλληλα χλεύασε τους Δημοκρατικούς στην αίθουσα και τους κατηγόρησε για τα προβλήματα της χώρας.

«Προτεραιότητα η προστασία των Αμερικανών»

Σε αυτό το πλαίσιο, κατέστησε σαφές ότι η μεταναστευτική πολιτική αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησής του. «Το βασικό καθήκον της κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους αμερικανούς πολίτες, όχι τους παράτυπους μετανάστες», δήλωσε. Η τοποθέτησή του προκάλεσε την πιο τεταμένη στιγμή της βραδιάς: ο πρόεδρος κάλεσε τους βουλευτές να σηκωθούν όρθιοι, εάν συμφωνούν με τα λεγόμενά του. Μόνο οι Ρεπουμπλικανοί σηκώθηκαν και τον καταχειροκρότησαν για αρκετά λεπτά. «Θα έπρεπε να ντρέπεστε», σχολίασε απευθυνόμενος στους Δημοκρατικούς, βουλευτές των οποίων φώναζαν «Σκοτώσατε Αμερικανούς».

Εκμεταλλευόμενος τη σκηνή, ο Τραμπ ζήτησε εκ νέου την έγκριση της χρηματοδότησης του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS). Η χρηματοδότησή του έληξε στα μέσα Φεβρουαρίου, αφού το νομοσχέδιο για την ανανέωση του προϋπολογισμού του, που έχει περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει κολλήσει στη Γερουσία, όπου απαιτούνται 60 ψήφοι για να υπερψηφιστεί. Οι Ρεπουμπλικανοί χρειάζονται ορισμένες ψήφους Δημοκρατικών για να το περάσουν, αλλά δεν τις βρίσκουν, γιατί οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές διαμαρτύρονται με αυτόν τον τρόπο, κατά των μεθόδων της υπηρεσίας Μεταναστευτικής και Τελωνιακής Επιβολής (ICE), παρόλο που η χρηματοδότηση της ICE είναι εξασφαλισμένη από άλλο νομοσχέδιο.

Το αδιέξοδο στη Γερουσία και ο κίνδυνος παράτασης του «λουκέτου»

Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του μερικού «λουκέτου» του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας συνεχίζονται, χωρίς ορατή συμφωνία στο άμεσο μέλλον, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η αναστολή λειτουργίας θα παραταθεί, τουλάχιστον έως τις αρχές Μαρτίου. Για να εγκρίνουν τη χρηματοδότηση, οι Δημοκρατικοί ζητούν την επιβολή σειράς περιορισμών στην ICE, τον βασικό εκτελεστικό βραχίονα της εκστρατείας μαζικών συλλήψεων και απελάσεων που έχει εξαγγείλει ο Τραμπ, μετά τις δολοφονίες δυο αμερικανών πολιτών, του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ, στη Μινεάπολη, γεγονός στο οποίο ο αμερικανός πρόεδρος δεν έκανε καμία αναφορά, κατά την ομιλία του.

Επανήλθε στους ισχυρισμούς για μετανάστευση και εγκληματικότητα

Ωστόσο, στις δυο ώρες που αυτή διήρκησε, ο Τραμπ επανήλθε κατ’ επανάληψη, στο ζήτημα της μετανάστευσης. Επανέλαβε τους ισχυρισμούς που διατυπώνει από την προεκλογική εκστρατεία του 2024 — ότι η μετανάστευση συνδέεται με αύξηση της εγκληματικότητας και ότι ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν «γέμισε» τη χώρα με εγκληματίες — και εξήρε την εκστρατεία μαζικών συλλήψεων και απελάσεων. Υποστήριξε ότι, υπό την ηγεσία του, τα σύνορα των ΗΠΑ είναι ασφαλέστερα από ποτέ. «Το μόνο που στέκεται σήμερα ανάμεσα στους Αμερικανούς και σε ένα εντελώς ανοιχτό σύνορο είναι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι πατριώτες Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Οι συμβολικές παρουσίες στην αίθουσα και τα πολιτικά μηνύματα

Στην ομιλία παρευρέθηκαν, ως προσκεκλημένοι Δημοκρατικών βουλευτών, περισσότερα από 12 άτομα, που δηλώνουν ότι επλήγησαν από τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης. Από την πλευρά του, ο Τραμπ προσκάλεσε οικογένειες θυμάτων εγκλημάτων, που αποδίδονται σε μετανάστες (από τη Σομαλία και το Αφγανιστάν), στο πλαίσιο της στρατηγικής του να συνδέσει τη μετανάστευση με την εγκληματικότητα, παρά το γεγονός ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν καταδεικνύουν υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας μεταξύ μεταναστών, σε σύγκριση με τους Αμερικανούς.