Η μεγάλη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Politic δείχνει ότι το 53% των πολιτών θεωρεί πολύ ή αρκετά πιθανή μια τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας, με κορμό την ίδια παράταξη. Αυτό παρά τη γενική αμφισβήτηση της αυτοδυναμίας.

Προβάδισμα της ΝΔ και στην πρόθεση ψήφου

Στην ερώτηση για την πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 26,4%

ΠΑΣΟΚ: 12,0%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,0%

Ελληνική Λύση: 6,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,6%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜέΡΑ25: 3,3%

(Οι αναποφάσιστοι γύρω στο 16,7%)

Τα δεδομένα αυτά καταγράφουν ένα σαφές προβάδισμα της ΝΔ, αλλά όχι με ποσοστό που εξασφαλίζει αυτοδυναμία.

Η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος

Όταν ζητήθηκε εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος:

ΝΔ: 31,6%

ΠΑΣΟΚ: 13,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%

Ελληνική Λύση: 7,4%

ΚΚΕ: 7,0%

ΣΥΡΙΖΑ, Φωνή Λογικής, ΜέΡΑ25 σε μονοψήφια επίπεδα

Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ενίσχυση της ΝΔ στην λογική εκτίμηση αποτελέσματος σε σχέση με την πρόθεση ψήφου.

Χωρίς αυτοδυναμία

Παρά το προβάδισμα, το 69% κρίνει ότι η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι λίγο ή καθόλου πιθανή, έναντι μόλις του 30% που τη θεωρεί πιθανή. Αυτό δείχνει ότι ακόμα και αν η ΝΔ θεωρείται πιθανό να παραμείνει στην κυβέρνηση, η καθαρή πλειοψηφία λείπει προς το παρόν για να εξασφαλίσει αυτοδυναμία.

Ωστόσο, το 53% θεωρεί ότι είναι μία τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Το 45% από την άλλη πλευρά θεωρεί ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό.

Ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός;

Στην ερώτηση για τον πιο καταλληλότερο πρωθυπουργό:

Κυριάκος Μητσοτάκης: 31,5%

«Κανένας»: 29,5%

Νίκος Ανδρουλάκης: 10%

Άλλοι πολιτικοί με μονοψήφια ποσοστά

Στο πιο δύσκολο αντίπαλο του:

Κανένας: 33%

Μαρία Καρυστιανού: 17%

Αλέξης Τσίπρας: 16%

Νίκος Ανδρουλάκης: 13%.

Αυτό δείχνει ότι μεγάλο τμήμα των πολιτών δεν βλέπει έναν ξεκάθαρο ή ισχυρό αντίπαλο για τον σημερινό πρωθυπουργό.

Μητσοτάκης ή Τσίπρας;

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ερώτημα: «Μητσοτάκης ή Τσίπρας;», οι πολίτες απάντησαν:

Μητσοτάκης: 38%

Τσίπρας: 28%

Δεν επιλέγει κανέναν: 34%

Η μεγάλη μερίδα των πολιτών που επιλέγει «κανέναν» δείχνει μεγάλη ρευστότητα και ενδεχόμενη αμφισβήτηση των επιλογών.

Αλλαγή ή σταθερότητα;

Στη δημοσκόπηση διαπιστώνεται ότι:

44% επιθυμεί πολιτική αλλαγή ακόμα κι αν φέρει αβεβαιότητα

41% προτιμά σταθερότητα και ασφάλεια

15% δεν ταυτίζεται με καμία επιλογή

Αυτό δείχνει μια ισορροπία ανάμεσα σε όσους αναζητούν αλλαγή και σε όσους φοβούνται τις κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις αυτής.

Πώς αξιολογούν οι πολίτες το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρυστιανού;

Η δημοσκόπηση ρωτά και για την πιθανότητα ψήφου σε νέα κόμματα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οι δύο πολιτικοί:

Για κόμμα Μαρίας Καρυστιανού:

73,4% καθόλου πιθανό να το ψηφίσει

Μόλις 18% το βλέπουν πιθανό/αρκετά πιθανό

Για κόμμα Αλέξη Τσίπρα:

69,4% καθόλου πιθανό

Περίπου 16,5% πιθανό/αρκετά πιθανό

Αυτό καταδεικνύει χαμηλή δυναμική για νέα σχήματα από τους δύο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Τι δείχνει η νέα δημοσκόπηση της Interview για τη θέση των πολιτών;

Η δημοσκόπηση της Interview καταδεικνύει ότι οι πολίτες θεωρούν πως η ΝΔ θα παραμείνει το πρώτο κόμμα και είναι πιθανό να οδηγήσει την κυβέρνηση σε μία τρίτη θητεία. Ωστόσο, η πιθανότητα αυτοδυναμίας είναι αμφισβητούμενη από τους ψηφοφόρους.

Οι Έλληνες δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κάποια εναλλακτική που να πείθει ευρύτερα, αλλά μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος επιζητεί την αλλαγή. Τα νέα πολιτικά σχήματα από κορυφαίους πολιτικούς εμφανίζουν έως τώρα περιορισμένο ενδιαφέρον.