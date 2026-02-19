Έντονα επιφυλακτική έως αρνητική εμφανίζεται η κοινή γνώμη απέναντι στη μετανάστευση, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis για το MEGA, με την πλειοψηφία να αξιολογεί αρνητικά τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας.
Η Ιστορία ως «μετακίνηση πληθυσμών», αλλά με επιφυλάξεις
Στο γενικό ερώτημα αν η ιστορία της ανθρωπότητας είναι σε μεγάλο βαθμό ιστορία μετακινήσεων πληθυσμών, το 56% δηλώνει ότι συμφωνεί, ενώ το 39% διαφωνεί. Το εύρημα δείχνει ότι σε θεωρητικό επίπεδο οι πολίτες αναγνωρίζουν τη διαχρονικότητα του φαινομένου.
Ωστόσο, η αποδοχή αυτή διαφοροποιείται έντονα ανά πολιτική αυτοτοποθέτηση: στους αριστερούς και κεντροαριστερούς οι σύμφωνες γνώμες φτάνουν στο 65% και 72% αντίστοιχα, ενώ στους κεντροδεξιούς και δεξιούς οι γνώμες εμφανίζονται πιο μοιρασμένες.
Αρνητικό αποτύπωμα στη σημερινή Ελλάδα
Όταν το ερώτημα εξειδικεύεται στην επίδραση των μετακινήσεων πληθυσμών στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας, η εικόνα γίνεται σαφώς πιο αρνητική.
Το 52% εκτιμά ότι η επίδραση ήταν αρνητική, μόλις το 20% τη θεωρεί θετική και το 27% ουδέτερη.
Η αρνητική στάση ενισχύεται όσο μετακινούμαστε προς το δεξιότερο φάσμα: στους δεξιούς, το 71% μιλά για αρνητική επίδραση, ενώ το ποσοστό θετικής αποτίμησης περιορίζεται στο 9%. Στον αντίποδα, στους αριστερούς οι θετικές και αρνητικές γνώμες εμφανίζονται πιο ισορροπημένες.
«Άστοχη» ή «ανύπαρκτη» η μεταναστευτική πολιτική
Ιδιαίτερα επικριτική είναι η κοινή γνώμη απέναντι στη διαχείριση του μεταναστευτικού τα τελευταία 30 χρόνια.
Το 40% χαρακτηρίζει τη μεταναστευτική πολιτική «άστοχη» και ένα επιπλέον 25% τη θεωρεί «ανύπαρκτη». Μόλις το 5% την κρίνει «αποτελεσματική», ενώ το 20% τη χαρακτηρίζει «ανθρωπιστική» και το 8% «απάνθρωπη».
Το εύρημα καταδεικνύει μια ευρεία αίσθηση αποτυχίας ή έλλειψης στρατηγικής, ανεξαρτήτως ιδεολογικού χώρου.
Εθνική ή ευρωπαϊκή διαχείριση;
Στο ερώτημα για το ποιος θα πρέπει να αποφασίζει για τη μεταναστευτική πολιτική, το 56% απαντά ότι πρέπει να αποφασίζεται από κάθε χώρα ξεχωριστά, ενώ το 42% προκρίνει την απόφαση σε επίπεδο Ε.Ε. και ΟΗΕ.
Η τάση υπέρ της εθνικής διαχείρισης είναι ισχυρότερη στον κεντρώο, κεντροδεξιό και δεξιό χώρο, όπου τα ποσοστά ξεπερνούν το 60%. Αντίθετα, στους αριστερούς υπερισχύει η άποψη υπέρ μιας ευρωπαϊκής ή διεθνούς προσέγγισης.
Τα στοιχεία σκιαγραφούν μια κοινωνία που αναγνωρίζει τη μετανάστευση ως ιστορικό και παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά αντιμετωπίζει με έντονη καχυποψία την επίδρασή της στο παρόν.