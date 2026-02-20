Η κακοκαιρία έχει αρχίσει ήδη να «σαρώνει» τη χώρα με τους εκδρομείς να ξεκινούν πριν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήδη «χτυπάνε» και την Αττική τουλάχιστον μέχρι και τα μεσάνυχτα, όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι. Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονες.

Οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι ένα ψυχρό μέτωπο διασχίζει την περιοχή σήμερα το απόγευμα, φέρνοντας σημαντικά ύψη βροχής, περίπου 25 mm μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με έντονες στιγμές ραγδαίας επιδείνωσης.

Θα συνεχιστεί η κακοκαιρία το Σάββατο;

Το Σάββατο η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί ανατολικότερα. Ισχυρές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι θα σημειωθούν στην ανατολική Μακεδονία, την Θράκη, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα οι βροχές θα είναι τοπικές και μικρής έντασης και θα υπάρχουν και διαστήματα με ανοίγματα του καιρού κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε όλα τα ορεινά της χώρας, ενώ στην Θράκη πρόσκαιρα θα χιονίσει και στα ημιορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, η οποία θα γίνει αισθητή αρχικά στην Θράκη με 10 βαθμούς το μεσημέρι και θα κυμανθεί κοντά στους 15 – 17 στις υπόλοιπες περιοχές και μέχρι 18 στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες σε εντάσεις 4 – 6, και στο βόρειο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Τι καιρό θα έχουμε σε Αττική και Θεσσαλονίκη;

Στην Αττική, το πρωί ο καιρός θα είναι καλός με αρκετό ήλιο, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία από 8 – 16 βαθμούς και οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 7 – 13 βαθμούς, βορειοδυτικοί οι άνεμοι 4 – 5, από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Οι «κόκκινες» περιοχές

Οι περιοχές που θα επικρατήσουν ισχυρές καταιγίδες το Σάββατο είναι:

Ανατολική Μακεδονία,

Θράκη,

βόρειο και ανατολικό Αιγαίο,

Δωδεκάνησα.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός την Κυριακή;

Την Κυριακή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο.

Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νοτιότερα της χώρας. Στα δυτικά και βόρεια αναμένεται καλύτερος καιρός, με λίγες νεφώσεις. Το κρύο θα παραμείνει και οι βοριάδες θα πνέουν στα πελάγη έως 7-8 μποφόρ.

Καλός ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα

Την Καθαρά Δευτέρα θα επικρατήσει καλός καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα εξασθενίσουν και η θερμοκρασία πρόκειται να ανέβει 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.