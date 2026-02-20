Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη 19/2/2026 στις 12:00 τοπική ώρα επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Αναλυτικά:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Παρασκευή

στην υπόλοιπη Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου

στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

2. Ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Παρασκευή (20-02-26) μέχρι τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.

Πότε θα βρέξει στην Αττική

Σύμφωνα με τον μετεωρολογό Θοδωρή Κολυδά, το ψυχρό μέτωπο επηρεάζει ήδη τη Δυτική Ελλάδα ενώ μετα τις 7 το βράδυ θα περάσει και από την Αθήνα.

Καλημέρα σας . “Συνεπέστατο” το ψυχρό μέτωπο επηρεάζει ήδη τη Δυτική Ελλάδα . Μετα τις 7 το βράδυ θα περάσει και από την Αθήνα . Δείτε ανά ώρα της εξέλιξη του καιρού.@Starchannelnew1 pic.twitter.com/UJHUr87gfQ — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 20, 2026

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Από το πρωί της Παρασκευής ισχυρές βροχές σημειώνονται στα βορειοδυτικά, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν μέχρι το μεσημέρι στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια, με έμφαση στην Θράκη, όπου και θα είναι ισχυρές. Η κακοκαιρία θα ακολουθήσει μία κίνηση από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά.

Το βράδυ θα επηρεάσει με ισχυρές κατά διαστήματα καταιγίδες την ανατολική Στερεά και την Αττική, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, με τον καιρό να είναι βελτιωμένος στις υπόλοιπες περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε όλα τα ορεινά, θα είναι πυκνές στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Η θερμοκρασία στους 16 – 18 βαθμούς και έως 20 στην Κρήτη. Νότιοι οι άνεμοι έως 7 – 8 μποφόρ στα πελάγη, μέχρι το βράδυ θα υποχωρήσουν.