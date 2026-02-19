Με κακοκαιρία ξεκινάει το τριήμερο για τους εκδρομείς, που θα αφήσουν τις πόλεις, για να περάσουν την Καθαρά Δευτέρα. Όσοι θα ταξιδέψουν την Παρασκευή ή το Σάββατο θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι ο καιρός θα είναι άστατος και αναμένονται ραγδαίες καταιγίδες, αν και μικρής διάρκειας, όπως αναφέρει η μετεωρολόγος του Mega, Χριστίνα Ρήγου. Οι βροχές φαίνεται να επικρατούν κυρίως την Παρασκευή και το Σάββατο.

Πιο συγκεκριμένα, καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια, με έμφαση στην Θράκη, όπου και θα είναι ισχυρές. Η κακοκαιρία θα ακολουθήσει μία κίνηση από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Το βράδυ θα επηρεάσει με ισχυρές κατά διαστήματα καταιγίδες την ανατολική Στερεά και την Αττική, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, με τον καιρό να είναι βελτιωμένος στις υπόλοιπες περιοχές.

Παράλληλα, θα υπάρξουν και πυκνά χιόνια στα ημιορεινά της Θράκης στα 400 μέτρα, ενώ θα επικρατήσουν και θυελλώδεις άνεμοι στα 7 με 8 μποφόρ, οι οποίοι θα «χτυπήσουν» όχι μόνο τα πελάγη, αλλά και τη στεριά. Ειδικότερα, από το Σάββατο αναμένονται βοριάδες, καθώς και πτώση της θερμοκρασίας.

Οι «κόκκινες» περιοχές

Οι περιοχές που θα επικρατήσουν ισχυρές καταιγίδες την Παρασκευή είναι:

Ιόνιο,

Ήπειρος,

Δυτική Στερεά,

Πελοπόννησος,

Αττική,

Εύβοια,

ανατολική Μακεδονία,

Θράκη.

Οι περιοχές που θα επικρατήσουν ισχυρές καταιγίδες το Σάββατο είναι:

Ανατολική Μακεδονία,

Θράκη,

βόρειο και ανατολικό Αιγαίο,

Δωδεκάνησα.

Πώς θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο;

Το Σάββατο η κακοκαιρία θα επικεντρωθεί στα βόρεια και ανατολικά, με ισχυρές καταιγίδες στη Θράκη, στις παραθαλάσσιες περιοχές της Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, αλλά στα ημιορεινά της Θράκης θα είναι πυκνές.

Η θερμοκρασία σε πτώση, θα κυμανθεί κοντά στους 12 στα βόρεια, με περισσότερο κρύο στη Θράκη, και έως 14-16 στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 6-7 μποφόρ, και στο βόρειο Αιγαίο 8-9 μποφόρ.

Την Κυριακή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νοτιότερα της χώρας. Στα δυτικά και βόρεια αναμένεται καλύτερος καιρός, με λίγες νεφώσεις. Το κρύο θα παραμείνει και οι βοριάδες θα πνέουν στα πελάγη έως 7-8 μποφόρ.

Πότε θα βρέξει στην Αθήνα;

Βροχές θα σημειωθούν και στην Αθήνα από την Παρασκευή έως και την Κυριακή. Ακόμα, καταιγίδες θα «χτυπήσουν» την πρωτεύουσα την Παρασκευή κατά τις βραδινές ώρες.

Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει η Χριστίνα Ρήγου η πιο κρύα ημέρα θα είναι η Κυριακή με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Με καλό καιρό τα Κούλουμα

Την Καθαρά Δευτέρα θα επικρατήσει καλός καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα εξασθενίσουν και η θερμοκρασία πρόκειται να ανέβει 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.