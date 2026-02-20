Νέα κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα από σήμερα λόγω της διέλευση βαρομετρικού χαμηλού, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης καιρού.

Όπως τονίζει σε ανάρτηση του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, κύριο χαρακτηριστικό είναι η διέλευση ενεργού ψυχρού μετώπου από τα δυτικά προς τα ανατολικά, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικά χαλαζοπτώσεις από την Παρασκευή έως το Σάββατο.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα και θα επεκταθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Παράλληλα, νοτιοδυτικοί άνεμοι 7-8 μποφόρ θα ενισχυθούν πρόσκαιρα. Λόγω κορεσμένων εδαφών, αυξάνεται ο κίνδυνος τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Έκτακτο δελτίο

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ ο καιρός αρχικά θα χαλάσει στη βορειοδυτική χώρα, βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Ισχυροί, νοτίων διευθύνσεων άνεμοι, εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν την Παρασκευή (20-02-26) πρόσκαιρα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή

στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι

στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες

στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα

στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Το Σάββατο

στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.

Πότε θα βρέξει στην Αττική;

«Ένα βιαστικό αλλά δυνητικά επικίνδυνο ψυχρό μέτωπο θα περάσει και από την Αττική» υπογραμμίζει σε ανάρτηση του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Όπως εξηγεί, το ψυχρό μέτωπο είναι η ζώνη όπου μια ψυχρότερη και πυκνότερη αέρια μάζα σπρώχνει μια θερμότερη προς τα πάνω. Η ταχεία ανύψωση του θερμού αέρα ευνοεί τις:

Ισχυρές καταιγίδες

Ραγδαίες μπόρες

Χαλαζοπτώσεις

Απότομη ενίσχυση ανέμων

Το μέτωπο αυτό αναμένεται να περάσει την Παρασκευή απόγευμα προς βράδυ και από την Αττική. Τα ισχυρά φαινόμενα θα κρατήσουν περίπου 1 έως 4 ώρες αλλά το peak μπορεί να είναι έντονο. Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος δεν πρόκειται για ακραία ή πρωτόγνωρα φαινόμενα, ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς η Αττική παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που μπορούν να ενισχύσουν τοπικά τις επιπτώσεις.

Ο καιρός σήμερα

Το πρωί της Παρασκευής θα σημειωθούν βροχές στα βορειοδυτικά, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Θα είναι ισχυρές και θα επεκταθούν τα έντονα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια, με έμφαση στην Θράκη, όπου και θα είναι ισχυρές. Η κακοκαιρία θα ακολουθήσει μία κίνηση από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Το βράδυ θα επηρεάσει με ισχυρές κατά διαστήματα καταιγίδες την ανατολική Στερεά και την Αττική, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, με τον καιρό να είναι βελτιωμένος στις υπόλοιπες περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε όλα τα ορεινά, θα είναι πυκνές στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Η θερμοκρασία στους 16 – 18 βαθμούς και έως 20 στην Κρήτη. Νότιοι οι άνεμοι έως 7 – 8 μποφόρ στα πελάγη, μέχρι το βράδυ θα υποχωρήσουν.

Ο καιρός σε Αττική & Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές από το μεσημέρι και αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες από τα δυτικά του νομού προς τα ανατολικά. Η θερμοκρασία από 9 – 17 βαθμούς, νότιοι οι άνεμοι 5 – 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 7 – 16 βαθμούς, νότιοι οι άνεμοι 4 – 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το Σάββατο η κακοκαιρία θα επικεντρωθεί στα βόρεια και ανατολικά, με ισχυρές καταιγίδες στη Θράκη, στις παραθαλάσσιες περιοχές της Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, αλλά στα ημιορεινά της Θράκης θα είναι πυκνές.

Η θερμοκρασία σε πτώση, θα κυμανθεί κοντά στους 12 στα βόρεια, με περισσότερο κρύο στη Θράκη, και έως 14-16 στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 6-7 μποφόρ, και στο βόρειο Αιγαίο 8-9 μποφόρ.

Την Κυριακή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νοτιότερα της χώρας. Στα δυτικά και βόρεια αναμένεται καλύτερος καιρός, με λίγες νεφώσεις. Το κρύο θα παραμείνει και οι βοριάδες θα πνέουν στα πελάγη έως 7-8 μποφόρ.