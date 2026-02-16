5 το πρωί: Τα ιστορικά ντοκουμέντα της Καισαριανής – Η νέα κακοκαιρία «Express» – Ο Akylas και το «Ferto» στη Eurovision
Φωτογραφίες που φέρονται να απεικονίζουν την εκτέλεση 200 Ελλήνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής το 1944 προκαλούν αντιδράσεις και αιτήματα για κρατική παρέμβαση, ενώ ο πρόσφατος βανδαλισμός στο Μνημείο επαναφέρει τη συζήτηση για την προστασία της ιστορικής μνήμης
1
Φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση στην Καισαριανή
- Άγνωστες εικόνες από μια ιστορική τραγωδία: Φωτογραφίες που φέρονται να απεικονίζουν την εκτέλεση 200 ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944 ήρθαν στο φως 82 χρόνια μετά. Το υλικό εντοπίστηκε σε άλμπουμ γερμανού αξιωματικού και εμφανίστηκε σε διαδικτυακή δημοπρασία, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και ερωτήματα για τη γνησιότητά του, αλλά και για τη σημασία του ως πιθανό οπτικό τεκμήριο μιας από τις πιο σκοτεινές στιγμές της Κατοχής.
- Πολιτικές αντιδράσεις και αίτημα κρατικής παρέμβασης: ΚΚΕ, ΠαΣοΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Αλέξης Τσίπρας και Δήμος Καισαριανής ζητούν από το κράτος να διερευνήσει άμεσα την αυθεντικότητα των φωτογραφιών και, εφόσον επιβεβαιωθεί, να προχωρήσει στην απόκτησή τους. Μάλιστα, τονίζoυν ότι πρόκειται για ιστορικά τεκμήρια ανεκτίμητης αξίας, που δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, αλλά να ενταχθούν σε δημόσιους χώρους μνήμης και εκπαίδευσης για τις επόμενες γενιές.
- Ιστορική μνήμη υπό πίεση και ανάγκη προστασίας: Τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών ακολούθησε βανδαλισμός στο Μνημείο των 200 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Η δημοτική αρχή καταδίκασε το περιστατικό και δεσμεύτηκε για άμεση αποκατάσταση των ζημιών, υπογραμμίζοντας ότι η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να διαγραφεί. Το γεγονός επαναφέρει τη συζήτηση για την προστασία των τόπων θυσίας και τη διαρκή διατήρηση της συλλογικής ιστορικής συνείδησης.
2
Τα νέα στοιχεία που «έκαψαν» τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα
- Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας στη Λάρισα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, συνελήφθη ξανά μετά την αναβάθμιση των κατηγοριών για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο, από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η έρευνα αποκαλύπτει σοβαρές παραλείψεις, όπως ανεξέλεγκτες οσμές αερίου και ακατάλληλες δεξαμενές.
- Την Τρίτη η απολογία: Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων και προετοιμάζει την υπεράσπισή του με τον δικηγόρο του ενόψει της απολογίας του την Τρίτη. Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν πλήρως τις ευθύνες γύρω από την τραγωδία και τα λάθη στην ασφάλεια του εργοστασίου.
- Οι 15 καταθέσεις που τον «καίνε»: Εκτός από τις 15 καταθέσεις για την έντονη οσμή, δεν εγκρίθηκε κονδύλι 30.000€ για επισκευή σωληνώσεων, καθώς και κατασκευαστικά λάθη στις σωληνώσεις. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή προπανίου λόγω κακοτεχνιών στις σωληνώσεις, οι οποίες είχαν κατασκευαστεί το 2008 και δεν είχαν πιστοποιηθεί. Η διαρροή, σε συνδυασμό με έναν διαβρωμένο σωλήνα στο υπόγειο, δημιούργησε μια επικίνδυνη «βόμβα», με την ισχύ της έκρηξης να ισοδυναμεί με 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας
3
Αφρικανική σκόνη και καταστροφές σε ολόκληρη τη χώρα
- Αφρικανική Σκόνη: Η Αθήνα επηρεάστηκε από αφρικανική σκόνη την Κυριακή, με το φαινόμενο να υποχωρεί αλλά να επηρεάζει κυρίως την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Σήμερα, στο Ηράκλειο Κρήτης, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από ευπαθείς ομάδες, καθώς η σκόνη προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα.
- Κακοκαιρία «Express» την Τρίτη: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται την Τρίτη 17/2, με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές με ιστορικό πλημμυρών. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα πλήξουν τα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Κρήτη, με ανέμους 8-9 μποφόρ και επικίνδυνες συνθήκες σε ρέματα και χαμηλά σημεία.
- Καταστροφές: Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σοβαρές διαταραχές στις μεταφορές, με ακυρωμένες πτήσεις και καθυστερήσεις δρομολογίων. Στην Αττική και την Κρήτη, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε υποδομές προκάλεσαν αναστάτωση στους κατοίκους, ενώ στη Χίο και τη Σερίφο, πλημμυρισμένα οδικά δίκτυα και κατεστραμμένα δέντρα προκάλεσαν σοβαρούς κινδύνους. Μηνύματα μέσω του 112 έκαναν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις επικίνδυνες περιοχές.
4
Ο Akylas και το «Ferto» εκπροσωπούν την Ελλάδα στη Eurovision 2026
- Ο μεγάλος νικητής: O Akylas με το τραγούδι «Ferto» είναι ο νικητής του Μεγάλου Τελικού «Sing for Greece 2026» και πήρε το «χρυσό» εισιτήριο που οδηγεί στη Βιέννη και στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Μάλιστα, κατάφερε να πάρει τους 12 βαθμούς τόσο από τη διεθνή όσο και από την ελληνική επιτροπή, ενώ αναδείχθηκε πρώτος και στην ψηφοφορία του κοινού και με 48 βαθμούς βρέθηκε στην 1η θέση.
- Οι στιγμές που ξεχώρισαν: Η βραδιά ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Η Κλαυδία, μαζί με τους τρεις οικοδεσπότες —τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά— ανέβηκαν στη σκηνή χαρίζοντας μία μοναδική αναδρομή από εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές. Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του τελικού ήταν όταν οι παρουσιαστές υπενθύμισαν στο κοινό πως φέτος συμπληρώνονται ακριβώς 20 χρόνια από τότε που η Ελλάδα φιλοξένησε τον διαγωνισμό στην Αθήνα. Η αναφορά στη νίκη της Έλενας Παπαρίζου συνοδεύτηκε από ένα συγκινητικό βίντεο-αφιέρωμα στο «My Number One» και στις μαγικές στιγμές που ακολούθησαν το 2005.
- Πότε είναι ο τελικός: Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στη Βιέννη, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου. Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στο πρώτο μισό του α’ ημιτελικού στις 12 Μαΐου, ενώ η Κύπρος θα εμφανιστεί στο δεύτερο μισό του β’ ημιτελικού στις 14 Μαΐου. Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στο εμβληματικό Wiener Stadthalle, το μεγαλύτερο κλειστό στάδιο της Αυστρίας.
5
Φουντώνει η μάχη στην κορυφή της Super League
- Αδιόρθωτος ο Παναθηναϊκός: Με εμφάνιση υπό του μετρίου στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League κι έχασε άλλους δύο βαθμούς στην προσπάθειά του να προλάβει το… τρένο της πρώτης τετράδας των play off, όπου ο Λεβαδειακός παρέμεινε στο +6 απ’ τους «πράσινους».
- Ισόπαλο το ντέρμπι της Τούμπας: Σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα εκτός από γκολ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ πήραν από έναν βαθμό, στο ντέρμπι «Δικεφάλων». Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου θα έχει να λέει για το χαμένο πέναλτι του Γιακουμάκη στο 12’ – πέναλτι που απέκρουσε ο Θωμάς Στρακόσια. Εκείνη του Μάρκο Νίκολιτς θα έχει να λέει για τα δύο δοκάρια – ένα με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά (40’) κι ένα με τον Λούκα Γιόβιτς (90’+4’).
- Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία; Μετά τα αποτελέσματα αυτά η ΑΕΚ έμεινε μεν πρώτη με 49 βαθμούς, με τον Ολυμπιακό που πέταξε δύο βαθμούς στη Λειβαδιά το Σάββατο μετά το 0-0 με τον Λεβαδειακό να είναι στους 47 και τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στους 46, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο (με την Κηφισιά εκτός έδρας στις 4/3). Το μυαλό του Μεντιλίμπαρ και των παικτών του στρέφεται πια στην πρώτη αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν (Τετάρτη 18/2, 22:00, MEGA,) για τα Play Off του UEFA Champions League.
