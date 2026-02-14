Για τις νέες πολύ πιο σοβαρές κατηγορίες που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας στη Λάρισα, συνελήφθη εκ νέου, το απόγευμα του Σαββάτου, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα».

Είχε προηγηθεί η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου για την υπόθεση της φονικής έκρηξης σε εργοστάσιο της επιχείρησης. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, κατόπιν αξιολόγησης των νέων στοιχείων που προέκυψαν από την προανάκριση, η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας αναβαθμίζεται από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Έτσι, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έφτασε το απόγευμα του Σαββάτου στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας τροφίμων, προκειμένου να συλλάβει τον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες αποκάλυψαν πως πριν από πέντε μήνες, υπήρξαν έντονες αναφορές για οσμές αερίου, οι οποίες ωστόσο δεν ελέγχθηκαν ποτέ ουσιαστικά. Πηγές αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση, αποχώρησε μετά από οικονομική διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει άλυτο.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες, ήδη από το 2019. Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δε μετακινήθηκαν, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.