Οι ισχυροί άνεμοι που πλήττουν τα Δωδεκάνησα, τη Ρόδο, την Κρήτη και άλλα νησιά του Αιγαίου έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις μεταφορές. Από πτήσεις που δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν μέχρι ακυρωμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τις μετακινήσεις των πολιτών και τις τοπικές εκδηλώσεις, όπως το Καστρινό Καρναβάλι.

Οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν για αυξημένους κινδύνους και καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ έχουν σταλεί μηνύματα μέσω του 112 σε περιοχές με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Καταστροφές στην Αττική

Πλήθος αναφορών για πτώσεις δέντρων γίνονται τις τελευταίες ώρες στο κέντρο συντονισμού της Πυροσβεστικής, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην Αττική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το μεγάλο δέντρο που έπεσε στη συμβολή της οδού Βρυούλων και Κένεντι στην Καισαριανή, το οποίο απομακρύνουν πυροσβέστες.

Στην Αγία Παρασκευή, αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί όταν ένα πεύκο ύψους περίπου 25 μέτρων έπεσε σε κήπο πολυκατοικίας, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί.

«Τροπικό δάσος» ο Εθνικός Κήπος

Μια πολύ διαφορετική όψη από τη συνηθισμένη έδωσε στον Εθνικό Κήπο το σφοδρό κύμα αφρικανικής σκόνης που «σκοτείνιασε» την Αττική από το πρωί της Κυριακής.

Η πανοραμική εικόνα από ψηλά δείχνει τον Εθνικό Κήπο να θυμίζει… τροπικό δάσος, καθώς τα δέντρα είναι τυλιγμένα σε μια «ομίχλη» που μοιάζει με την υψηλή υγρασία που συναντάται σε αυτά τα περιβάλλοντα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης θα είναι αυξημένες και αύριο, Δευτέρα, στα νοτιοανατολικά, ωστόσο, σταδιακά έως στο τέλος της ημέρας θα μειωθούν σημαντικά.

Πότε θα καθαρίσει ο ουρανός

Η σταδιακή εξασθένηση του φαινομένου αναμένεται να ξεκινήσει από απόψε το βράδυ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, με το φαινόμενο να αναμένεται να έχει κοπάσει οριστικά έως τις 08:00 το πρωί της αυριανής ημέρας, οπότε και η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει πλήρως.

Ακυρώσεις πτήσεων και ακτοπλοϊκών δρομολογίων στα Δωδεκάνησα

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων και ακτοπλοϊκών δρομολογίων καταγράφονται σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2026 στα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο εξαιτίας των πολύ ισχυρών έως και θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Ειδικότερα, ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες πτήσεις από Αθήνα προς Ρόδο λίγο μετά τις 10 το πρωί καθώς οι ριπές των ανέμων δεν επιτρέπουν την προσγείωση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ρόδου. Καθυστερήσεις δρομολογίων καταγράφονται επίσης και για τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων στα Δωδεκάνησα δεδομένου του απαγορευτικού απόπλου που έχει τεθεί σε ισχύ από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα το πρωί.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου κ. Μιχάλης Θωμάτος, σημείωσε ότι μέχρι τις 3 το μεσημέρι παρά την ένταση των καιρικών φαινομένων δεν είχαν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας πάντως παραμένουν σε ετοιμότητα για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν τα φαινόμενα.

Ακυρώνεται η Παρέλαση του Καστρινού Καρναβαλιού – Κλειστά τα Σχολεία αύριο

Στην ακύρωση της παρέλασης για το Καστρινό Καρναβάλι λόγω των καιρικών συνθηκών που πνέουν στο νησί, προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου μετά και το επικαιροποιημένο μετεωρολογικό δελτίο, όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης «φαινόμενο που ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αύριο Δευτέρα 16/2 στον Δήμο Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί (ΚΕΠΑ), τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα ΕΠΑΛ και τα ειδικά σχολεία κάθε τύπου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου «το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση τη Δευτέρα το μεσημέρι».

Παράλληλα, στην Κρήτη σαρώνουν από τα ξημερώματα οι νοτιάδες, με τους ισχυρούς ανέμους να έχουν μέχρι στιγμής προκαλέσει σε αρκετές περιπτώσεις κοπές κλαδιών αλλά και δέντρων, σε όλο το νησί.

Μηνύματα 112

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους της Χίου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 15, 2026

Ο παραλιακός δρόμος στον Βροντάδο είναι εξαιρετικά επικίνδυνος με το οδόστρωμα έχει γεμίσει με πέτρες και φύκια. Στο λιμάνι της Χίου η θάλασσα κυριολεκτικά βγήκε στη στεριά. Μπροστά από το Ξενοδοχείο «Χανδρής», το Λιμεναρχείο Χίου προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς. Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή του αεροδρομίου με δεκάδες Ι.Χ. κατά μήκος του δρόμου να είναι έρμαια των κυμάτων. Στην περιοχή ξεριζώθηκαν και δέντρα δίπλα στη θάλασσα.

Παράλληλα, μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Σερίφου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές .Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή #Λιβάδι νήσου #Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 15, 2026

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη

Σε απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές λόγω των θυελλωδών ανέμων οι οποίοι καθιστούν άκρως επικίνδυνη την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών προχώρησαν οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης.

Ειδικότερα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης κάτοικοι και επισκέπτες καλούνται για λόγους ασφαλείας να αποφεύγουν -μέχρι νεωτέρας- τη χρήση του παραλιακού δρόμου Μάκρης-Μεσημβρίας ο οποίος έχει καλυφθεί από τον έντονο κυματισμό της θάλασσας.

Στο νησί της Σαμοθράκης απαγορεύεται -μέχρι και την ύφεση της κακοκαιρίας- η κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο Μακρυλιές-Λάκκωμα. Επίσης σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, διεκόπη η ηλεκτροδότηση μετά την Παλιάπολη καθώς πτώση δέντρων έριξε κολώνα στην περιοχή Αλεβάντσα. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων συστήνεται ο περιορισμός στο ελάχιστο των μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων από τις αρμόδιες Αρχές.

Ήδη μικτό συνεργείο του Δήμου και του Πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού απομακρύνουν τα πεσμένα δέντρα από το οδόστρωμα. Για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί ενημερώθηκε ήδη η Πολιτική Προστασία και το κέντρο επιχειρήσεων Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ, ενώ ζητήθηκε η μετάβαση -με το πρώτο αυριανό δρομολόγιο- συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ρευματοδότησης. λεαδ?