Οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να σκοράρουν στη Βοιωτία για την 21η αγωνιστική της Superleague και έμειναν στο 0-0 με τον Λεβαδειακό, που έπαιζε για πάνω από ένα ημίχρονο με 10 παίκτες, εγκαταλείποντας το αρχικό του πλάνο και χαμηλώνοντας πάρα πολύ τις γραμμές του.

Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύονται πάντα με αυτές τις συνθήκες και αυτό το ματς δεν ήταν εξαίρεση. Είχαν ευκαιρίες, δοκάρι με τον Λουίζ, αλλά δε βρήκαν γκολ, αφού οι τελικές τους ήταν κάκιστες με ελάχιστες εξαιρέσεις, ενώ το πλάνο με τις ασταμάτητες σέντρες δε λειτούργησε. Η αντιμετώπιση του Λεβαδειακού, με συχνές καθυστερήσεις και καταστροφή του ρυθμού, έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα για το σύνολο του Μεντιλίμπαρ.

Έτσι, οι πρωταθλητές πέταξαν δύο πολύτιμους βαθμούς στην κούρσα του τίτλου και έχασαν τη βαθμολογική ευκαιρία που παρουσιάζεται με το αυριανό ντέρμπι Δικεφάλων. Όλα αυτά πριν το πρώτο παιχνίδι με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 6′ και ήταν χαμένη ευκαιρία. Ο Μαρτίνς πάσαρε ωραία στον Ελ Κααμπί, αλλά εκείνος άργησε να εκτελέσει και δεν κατάφερε να σκοράρει.

Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή, ο Λεβαδειακός πήγαινε με μεγάλη ένταση στη μπάλα και το ματς είχε… ροκ χαρακτήρα.

Αλλαγή δεδομένων

Στο 41′, ο Όζμπολτ πλήγωσε την ομάδα του. Είδε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία και ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα έκανε τάκλιν στον Κωνσταντίνο Τζολάκη, για να δει δεύτερη κίτρινη μέσα σε ένα λεπτό και να αποβληθεί.

Στο 53′, οι Πειραιώτες έχασαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του δευτέρου μέρους. Η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή, ο Έσε πάσαρε στον Τσικίνιο και εκείνος σούταρε αδύναμα από κοντά στην κλειστή γωνία.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Έσε σούταρε εξαιρετικά μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το δοκάρι.

Ο Παπαδόπουλος το γύρισε σε αμυντική πεντάδα, με την είσοδο του Αμπόυ Χάνα, ενώ ο Μεντιλίμπαρ έβαλε τους Κλέιτον, Νασιμέντο και Κοστίνια στις θέσεις των Μουζακίτη, Ροντινέι και Τσικίνιο.

Στο 71′, ο Παλάσιος σκόραρε στην κόντρα, όμως υπήρχε πεντακάθαρο φάουλ, το οποίο ο διαιτητής… κάπως δεν είδε στη ροή του αγώνα, αλλά το έδωσε μέσω παρέμβασης του VAR.

Δοκάρι ο Λουίζ

Με την επανέναρξη του ματς, ο Ολυμπιακός φλέρταρε με το γκολ. Ο Λουίζ κοντρόλαρε και σούταρε με δύναμη. Η μπάλα βρήκε στο κάθετο δοκάρι και η μεγάλη ευκαιρία χάθηκε!

Στο 90′, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχασε τεράστια ευκαιρία. Ο Μπιανκόν σέντραρε και ο Ελ Κααμπί βρέθηκε στη μικρή περιοχή. Επιχείρησε ψαλίδι και αστόχησε. Τρία λεπτά αργότερα, ο Γιαζίτσι έβγαλε γλυκιά μπαλιά για τον Νασιμέντο, που πήρε μια αδύναμη κεφαλιά.

Ως το τέλος, ο Ολυμπιακός έφερνε συνέχεια τη μπάλα στην περιοχή, αλλά δεν μπορούσε να πιάσει ρυθμό, με τους παίκτες του Λεβαδειακού να κάνουν ασταμάτητες καθυστερήσεις.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Λαμαράνα, Όζμπολτ – Ροντινέι.

Κόκκινες: Όζμπολτ (42’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Κορνέζος, Τσάπρας, Λαμαράνα (46’ Πεντρόζο), Όζμπολτ, Κωστή (90’+1’ Οζέγκοβιτς), Τσοκάι, Μάγκνουσον, Βέρμπιτς (64’ Αμπού Χάνα), Παλάσιος (75’ Νίκας).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ονιεμαέτσι (84’ Γιαζίτζι), Ρέτσος, Μπιανκόν, Ροντινέι (69’ Κοστίνια), Έσε, Μουζακίτης (69’ Κλέιτον), Αντρέ Λουίς, Μαρτίνς, Τσικίνιο (69’ Ντιόγκο), Ελ Κααμπί.