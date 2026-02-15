Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο του Θυσιαστήριου της Λευτεριάς εντός του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής, λίγο αφότου είδαν το φως της δημοσιότητας οκτώ ιστορικές φωτογραφίες από την εκτέλεση της Πρωτομαγιάς του 1944. Άγνωστοι προέβησαν σε μια εξοργιστική πράξη βανδαλισμού στο Μνημείο των 200, με τις φθορές να είναι εμφανείς και τις σπασμένες μαρμάρινες πλάκες να μαρτυρούν την επίθεση, ενώ η δημοτική αρχή έχει ήδη τοποθετήσει προστατευτικές κορδέλες για να αποκλείσει την πρόσβαση στα κατεστραμμένα τμήματα.

​Η επίθεση στην ιστορική μνήμη της Καισαριανής

​Οι άγνωστοι δράστες έβαλαν στόχο τη μαρμάρινη πλάκα που ανέφερε το χρονικό της ηρωικής θυσίας των 200 αγωνιστών, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Η ενέργεια αυτή εκδηλώθηκε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση σπάνιου οπτικού υλικού, αναδεικνύοντας τη στάση των ηρώων απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα.

​Η Δημοτική Αρχή Καισαριανής καταδίκασε απερίφραστα το γεγονός, τονίζοντας πως «η ιστορική μνήμη δε σβήνει όσο κι αν ενοχλεί κάποιους». Σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, υπογράμμισε ότι «θα πρωτοστατήσει με όλες της τις δυνάμεις στην ανάδειξη και αναβάθμιση του ιστορικού αυτού τόπου».

​Παρά την προσπάθεια ορισμένων να αμαυρώσουν τον ιστορικό χώρο, ο δήμος ξεκαθάρισε πως η απάντηση θα δοθεί μέσα από την ενίσχυση του μνημείου. «Η Δημοτική Αρχή θα προβεί στην αποκατάσταση των φθορών», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στέλνοντας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Συμπλήρωσε μάλιστα πως οι ενέργειες αυτές γίνονται «κόντρα σε όλους όσους εμποδίζουν την απόδοση της ιστορικής μνήμης», επιβεβαιώνοντας τη βούληση για την πλήρη προστασία του θυσιαστηρίου της λευτεριάς.