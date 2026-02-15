Ο Ράφα Μπενίτεθ υποτίθεται πως ήρθε για να «φτιάξει» τον νέο Παναθηναϊκό, όμως επί των ημερών του όλα χειροτερεύουν. Και η τετράδα του πρωταθλήματος δεν πλησιάζει, μετά την ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΛ Novibet στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Παρά την απώλεια βαθμών του τέταρτου Λεβαδειακού, η διαφορά παραμένει στους έξι βαθμούς και κυρίως, η απόδοση του Τριφυλλιού δεν πείθει.

Ο Παναθηναϊκός παραμένει σε μία παρατεταμένη αγωνιστική κρίση και μοιάζει ανίκανος να διορθωθεί και να μην χάσει το τρένο… Ο Ισπανός προπονητής δεν έχει τρόπο να βελτιώσει το γκρουπ του και μαζί με την πρβληματική εικόνα των ποδοσφαιριστών του, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα.

Η δράση ήταν στο δεύτερο ημίχρονο

Η διάταξη του Παναθηναϊκού με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς και η αποτελεσματική λειτουργία της Λάρισας, έκλεισαν τους χώρους προς τα καρέ του Αναγνωστόπουλου. Επιπροσθέτως, οι «βυσσινί» ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι, με ένα καλό σουτ του Ατανάσοφ από μακρινή απόσταση που κατέληξε άουτ. Η ΑΕΛ άγγιξε το γκολ στο 30’μ όταν ο Σίστο σέντραρε από δεξιά και ο Μπατουμπινσικά έπιασε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, όμως η μπάλα έφυγε πάνω από το δοκάρι.

Ο Μασόν στο 37′ πάτησε στην περιοχή σε ένα ανέβασμα του και σούταρε, αλλά ο Λαφόν μπλόκαρε. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ατανάσοφ δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, χωρίς να ανησυχήσει τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε άσχημα για τον Παναθηναϊκό και εξαιρετικά για τη Λάρισα. Σε μία φάση διαρκείας στα καρέ της ΑΕΛ, οι αμυντικοί απομάκρυναν και οι Σίστο και Τούπτα συνδυάστηκαν στην κόντρα, ο δεύτερος βγήκε στο τετ-α-τετ και πλάσαρε εύστοχα για το 0-1. Ο Παναθηναϊκός ήταν τόσο κακός, που το πρώτο σουτ έστω και εκτός εστίας, ήταν ένα κακό τελείωμα του Ταμπόρδα στο 53′.

Στο 62′ από ένα κόρνερ του Μπακασέτα και μία πρώτη κεφαλιά του Μπατουμπινσικά, ο Σβιντέρσκι έκανε τη δεύτερη κεφαλιά ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε εύκολα. Μετά από ένα δίλεπτο, η ΑΕΚ παραλίγο να πετύχει δεύτερο γκολ, όταν ο Τούπτα πέρασε στο σπριντ τον Ερνάντεθ και πλάσαρε, όμως ο Λαφόν απέκρουσε.

Στην επόμενη επίθεση, ο Ζαρουρί δημιούργησε την πρώτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού, με ένα μακρινό σουτ που ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε. Για να έρθει στο 67′ η ισοφάριση. Όταν από συνεργασία των Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα και Τσέριν, ο Μπακασέτας από το ημικύκλιο σούταρε συρτά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Ο Ζαρουρί ήταν πρωταγωνιστής και στο 73′ όταν περάσε τον Μασόν και σούταρε, με τον Αναγνωστόπουλο να διώχνει στη γωνία του.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου)

ΣΚΟΡΕΡ: Μπακασέτας 67′ / Τούπτα 46′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Τουμπά (58′ Ζαρουρί), Καλάμπρια, Τσέριν, Μπακασέτας, Χάβι, Ταμπόρδα (83′ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (58′ Πάντοβιτς), Σβιντέρσκι.

ΑΕΛ NOVIBET (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μάσον, Όλαφσον, Ηλιάδης, Φεριγκρά, Μπατουμπινσικά, Ναόρ (84′ Μούργος), Ατανάσοφ, Άνχελο (68′ Νγκόι), Σίστο (73′ Πέρες), Τούπτα