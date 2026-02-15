Πνιγμένη στην αφρικανική σκόνη ήταν η Αθήνα την Κυριακή (15/2), ωστόσο το ασυνήθιστο για την εποχή φαινόμενο τις επόμενες ώρες θα υποχωρήσει από την πρωτεύουσα και εξαιτίας της κατεύθυνσης των ανέμων θα επηρεάσει κυρίως την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. «Οι ευπαθείς ομάδες, παιδιά, ηλικιωμένοι, ασθενείς με άσθμα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αλλά και άνθρωποι με καρδιολογικά προβλήματα είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι.

Μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως βήχας, δύσπνοια, συριγμός, ερεθισμός στα μάτια και κόπωση», ανέφερε στο MEGA η πνευμονολόγος Αλεξάνδρα Κουτσοκέρα, συνιστώντας την προσοχή των πολιτών. Παράλληλα, οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές και το θερμόμετρο κόντεψε να δείξει στην Κρήτη τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Κλειστά τα σχολεία στο Ηράκλειο Κρήτης

Στην ακύρωση της παρέλασης για το Καστρινό Καρναβάλι λόγω των καιρικών συνθηκών που πνέουν στο νησί, προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου μετά και το επικαιροποιημένο μετεωρολογικό δελτίο, όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης «φαινόμενο που ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αύριο Δευτέρα 16/2 στον Δήμο Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί (ΚΕΠΑ), τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα ΕΠΑΛ και τα ειδικά σχολεία κάθε τύπου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου «το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση τη Δευτέρα το μεσημέρι».

Κακοκαιρία «Express» την Τρίτη

Την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, αναμένεται να επηρεαστεί η χώρα από ένα γρήγορο αλλά δυναμικό σύστημα κακοκαιρίας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στην περιοχή της Αδριατικής θα κινηθεί ανατολικά, διασχίζοντας τις βόρειες περιοχές της Ελλάδας μέσα σε 24-36 ώρες.

Αν και τα συνολικά ύψη βροχής δεν αναμένονται ακραία, οι καταιγίδες μπορεί να φέρουν μεγάλα ποσά νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, με τοπικές υπερχειλίσεις ρεμάτων, κατολισθήσεις και πιθανούς κινδύνους για πλημμύρες σε ευάλωτες περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ρέματα και χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου, όπου υπάρχει ιστορικό πλημμυρών.

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπιστούν:

Στα Επτάνησα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη

Στη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο

Στα Δωδεκάνησα και τις Νοτιοανατολικές Κυκλάδες

Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί, φτάνοντας τα 8-9 μποφόρ σε Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8°C στη Βόρεια Ελλάδα έως 18°C στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά.

Με την προσοχή στραμμένη σε περιοχές με ήδη κορεσμένα εδάφη, η Διαχείριση Κινδύνου συνιστά αυξημένη επιτήρηση και προσοχή σε ρέματα και περιοχές χαμηλών υψομέτρων.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι άστατος, κυρίως στα ανατολικότερα τμήματα, τα νησιωτικά, όπου σταδιακά φαίνεται ότι θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα. Στους 14 με 16 βαθμούς η θερμοκρασία από βορά προς νότο, θα υποχωρήσει διότι θα έχουμε βοριάδες σχεδόν παντού στο Αιγαίο 7 με 8 ακόμη και 9 μποφόρ και βορειοδυτικούς ανέμους 4 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Την Πέμπτη, στα δυτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που αργά το βράδυ στο ανατολικό Αιγαίο θα αυξηθούν, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.