Με την προοδευτική αντιπολίτευση, σχεδόν σύσσωμη να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την τύχη των οκτώ φωτογραφικών ντοκουμέντων από την τελευταία διαδρομή των 22 πολιτικών κρατουμένων προς τον θάνατο, την Πρωτομαγιά του 1944, όταν κι εκτελέστηκαν από γερμανούς στρατιώτες στον ιστορικό τοίχο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής και την κυβέρνηση μέχρι στιγμής να τηρεί σιγήν ιχθύος, θέση στη σημαντική αυτή εξέλιξη για την ιστορία της Αντίστασης στην Ελλάδα παίρνει και ο δήμαρχος του δήμου Ηλίας Σταμέλος που προέρχεται από τους κόλπους του ΚΚΕ.

Με δήλωσή του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, ο κ. Σταμέλο ζητά, ταυτιζόμενος με τον Περισσό, «με ευθύνη του κράτους, τα ντοκουμέντα αυτά να αποκτηθούν και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου, καθώς και στο ΚΚΕ, που μέσα από τις γραμμές του αγωνίστηκαν και έπεσαν με υψωμένη τη γροθιά τους, για να έχει πρόσβαση ο λαός και η νεολαία μας».

Όπως αναφέρει ο κ. Σταμέλος, «από την πρώτη στιγμή δημοσιοποίησης των φωτογραφιών δεχόμαστε δεκάδες μηνύματα από κατοίκους της Καισαριανής και απογόνους του ηρωικού αγώνα της περιόδου».