Υπό προσωρινή κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων παραμένει ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Η σύλληψή του ήρθε μετά από αιφνιδιαστική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), καθώς η Εισαγγελία αποφάσισε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημμέλημα εξ αμελείας σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο.

Η έκρηξη και η τραγωδία που θα μπορούσε να αποφευχθεί

Η συμπληρωματική δικογραφία της ΔΑΕΕ βασίζεται σε καταθέσεις εργαζομένων και εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι επιβεβαίωσαν πως η έντονη οσμή προπανίου υπήρχε ήδη από τον Ιούνιο. Παρά τις προειδοποιήσεις και την επίσκεψη ιδιώτη τεχνικού, το πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε λόγω οικονομικών διαφωνιών με την ιδιοκτησία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την έρευνα, ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο είχε τοποθετηθεί απευθείας πάνω στο χώμα, παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

Η διαρροή προπανίου μετατράπηκε σε «βόμβα», η οποία πυροδοτήθηκε από σπινθήρα στην αντλία νερού, προκαλώντας έκρηξη ισχύος περίπου 185 κιλών ζελατινοδυναμίτιδας και τον ακαριαίο θάνατο πέντε γυναικών.

Οι παραλείψεις και η «εικονική ασφάλεια»

Η ΔΑΕΕ ερευνά πλέον και τις ευθύνες μηχανικών και της διοίκησης. Οι έρευνες εντόπισαν σοβαρές ανακρίβειες στα τοπογραφικά διαγράμματα και απόκρυψη δύο υπέργειων δεξαμενών, τοποθετημένων σε μικρότερη από την προβλεπόμενη απόσταση 7,5 μέτρων από τα όρια της έκτασης.

Οι φωτογραφίες που ήρθαν στο φως δείχνουν ανιχνευτές προπανίου που δεν ήταν συνδεδεμένοι στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά είχαν καλώδια βαμμένα στους τοίχους για να φαίνονται λειτουργικοί, ενώ οι σωληνώσεις ήταν ενώμενες με απλά ρακόρ και όχι με εγκεκριμένες μεθόδους. Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος για την αποφυγή αλλοίωσης στοιχείων.

Case study για την ασφάλεια των βιομηχανιών

Ο Αντιστράτηγος ε.α. και καθηγητής Χημείας, Μιχάλης Χάλαρης, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤnews, χαρακτήρισε την υπόθεση «case study» για τη λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.

Ο καθηγητής τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρουσιάζουν ελλείψεις, με ελέγχους «επί χάρτου» αντί για ουσιαστικούς, αφήνοντας την ασφάλεια σε μεγάλο βαθμό στην κρίση των ιδιοκτητών. Η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης θεωρείται ελάχιστος φόρος τιμής στις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους.

Αποκαλυπτικές εικόνες

Πηγή φωτογραφιών: ertnews.gr