Μετά από έναν συναρπαστικό ελληνικό τελικό, ο Akylas (Ακύλας Μυτιληναίος) αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής και θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Το τραγούδι «Ferto», σε μουσική των Akylas, Papatanice και ΤΕΟ.x3 και στίχους των Ορφέα Νόνη και Akylas, κέρδισε την εμπιστοσύνη του κοινού και των κριτικών επιτροπών και εξασφάλισε το «εισιτήριο» για την κορυφαία μουσική διοργάνωση της Ευρώπης.

Η βραδιά ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Η Κλαυδία, μαζί με τους τρεις οικοδεσπότες —τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά— ανέβηκαν στη σκηνή, χαρίζοντας μία μοναδική αναδρομή από εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές.

Η «επιστροφή στο παρελθόν»

Ακούστηκαν αγαπημένα τραγούδια, όπως το «Δικό Σου Αστέρι» της Μαριάννας Ευστρατίου, η «Άνοιξη» της Σοφίας Βόσσου, και το «Die For You» των Antique.

Στη συνέχεια, οι 14 φετινοί διαγωνιζόμενοι «εισέβαλαν» στη σκηνή τραγουδώντας το θρυλικό «Μάθημα Σολφέζ» και το «My Secret Combination» και χορεύοντας στους ρυθμούς ελληνικών τραγουδιών που έχουν γράψει ιστορία στον θεσμό.

Σε μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του τελικού, ήταν όταν οι παρουσιαστές υπενθύμισαν στο κοινό πως φέτος συμπληρώνονται ακριβώς 20 χρόνια από τότε που η Ελλάδα φιλοξένησε τον διαγωνισμό στην Αθήνα.

Η αναφορά στη νίκη της Έλενας Παπαρίζου συνοδεύτηκε από ένα συγκινητικό βίντεο-αφιέρωμα στο «My Number One» και στις μαγικές στιγμές που ακολούθησαν το 2005 και το 2006.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία της βραδιάς υπέγραψε ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή καταχειροκροτούμενος.

Οι 14 καλλιτέχνες εμφανίστηκαν με την εξής σειρά:

«YOU & I», STYLIANOS «Mad About it», D3lta «Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «Χάνομαι», Marseaux «Dark Side of the Moon», good job Nicky «Bulletproof», KOZA MOSTRA «Europa», STEFI «Άλμα», Rosanna Mailan «Paréa», Evangelia «ASTEIO», ZAF «Ferto», Akylas «SABOTAGE!», leroybroughtflowers «The Other Side», Alexandra Sieti

Οι τρεις επιτροπές του τελικού

Το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε κατά 50% από το κοινό, 25% από την ελληνική κριτική επιτροπή και 25% από τη διεθνή επιτροπή.

Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής αποτελούνταν από τους Benedikt Wiehle από τη Γερμανία, Lasha Karanadge από τη Γεωργία, Jelena Tomasevic Bosiljcic από τη Σερβία και Ludovic Julien Hurel από τη Γαλλία, με πρόεδρο τον Andrei Zapsa από τη Μολδαβία.

Την ελληνική επιτροπή με επικεφαλής τη Χαρά Κεφαλά, στελέχωσαν οι Μαρίνα Σπανού, Γιάννης Βασιλόπουλος, Μαρία Ηλιάκη και Μιχάλης Μαρίνος.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής των αποτελεσμάτων, ο Χρήστος Μάστορας ντυμένος στα λευκά, χάρισε στο κοινό μοναδικές ερμηνείες. Ανάμεσα στις μεγάλες του επιτυχίες, παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι με τίτλο «Μαργαρίτα», σε μουσική και στίχους των Arcade. Στη σκηνή τον πλαισίωσαν οι Κώστας Μαυρογένης και Θάνος Λαΐτσας από τις Mέλιsses, μαζί με 11 χορευτές.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στη Βιέννη, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου. Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στο πρώτο μισό του α’ ημιτελικού στις 12 Μαΐου, ενώ η Κύπρος θα εμφανιστεί στο δεύτερο μισό του β’ ημιτελικού στις 14 Μαΐου. Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, στο εμβληματικό Wiener Stadthalle, το μεγαλύτερο κλειστό στάδιο της Αυστρίας.