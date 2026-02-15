Νέα δεδομένα βαραίνουν τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», που κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων ενόψει της απολογίας του την Τρίτη.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει την ερευνά, καθώς η δικογραφία του 54χρονου ιδιοκτήτη του εργοστασίου παραμένει ανοιχτή, ενώ ο ίδιος οργανώνει την υπερασπιστική του γραμμή με το δικηγόρο του στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων

Στη συμπληρωματική δικογραφία που συνέταξαν οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ και διαβίβασαν στην εισαγγελέα περιέχει περίπου 15 καταθέσεις που αποδεικνύουν ότι η οσμή προπανίου ήταν έντονη ήδη από τον Ιούνιο.

Η εισαγγελική λειτουργός που έλαβε την πολυσέλιδη ερευνά της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, διαπίστωσε στο προανακριτικό υλικό εγκληματικές παραλείψεις. Εκτός από τις 15 καταθέσεις για την έντονη οσμή, δεν εγκρίθηκε κονδύλι 30.000€ για επισκευή σωληνώσεων, καθώς και κατασκευαστικά λάθη στις σωληνώσεις.

Όταν κλήθηκε τεχνικός εμπειρογνώμονας ενημέρωσε πως υπήρχε πρόβλημα στις σωληνώσεις και στις δεξαμενές ζητώντας 30.000€ για την επισκευή με την εταιρία να μην εγκρίνει το κονδύλι επισκευής.

Διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία πως οι σωληνώσεις είχαν σειρά κατασκευαστικών λαθών. Είχαν κατασκευαστεί το 2008 και ενώ ανα 5 χρόνια θα έπρεπε να δίνεται ένα πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

Σύμφωνα με το έγγραφο που εξασφάλισε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκλειστικά για το MEGA, στις 19 Σεπτεμβρίου 2011 η εταιρεία ζητά έλεγχο και την ίδια κιόλας ημέρα, παίρνει απάντηση ότι πραγματοποιήθηκε.

Πλέον ο ιδιοκτήτης είναι αντιμέτωπος με το βαρύτατο κακούργημα που τιμωρείται ακόμα και με ισόβια αυτό της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της Πυροσβεστικής αποκάλυψε πως ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, απευθείας τοποθετημένο στο χώμα είχε φθορές. Η διαρροή προπανίου μετέτρεψε το υπόγειο σε «βόμβα» με την ισχύ της έκρηξης να υπολογίζεται στα 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας.